El Escobar de Javier Bardem y el lado más salvaje de Mario Casas en cartelera

La nueva película de Armando Iannucci (’In the loop’, ‘Veep’) combina comedia, drama y mucha ironía para contar la lucha encarnizada por el poder entre los subordinados de Josef Stalin, a raíz de su muerte, un 2 de marzo de 1953, después de 33 años al frente de la Unión Soviética.

Ava DuVernay dirige para Disney esta adaptación del best seller de Madelein L’Engle que sigue a una niña (Storm Reid), su hermano y su mejor amigo, Calvin (Levi Miller), en un viaje a través del espacio y el tiempo para encontrar a su padre, un científico desaparecido.

Basada en la historia real de la casa Winchester, construida en California por la heredera del creador de los rifles Winchester, Sarah Winchester, la película recrea la obsesión de esta mujer por huir de los fantasmas que creía que la acosaban, por medio de trampas y trucos que fue creando en su mansión victoriana.

Dirigida por The Spierig Brothers, Michael y Peter, la película protagonizada por Helen Mirren, recrea este extraño hogar de más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que al abrirse descubren un muro, tácticas para esquivar a seres que no se ven, pero que dan mucho miedo.