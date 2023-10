Cuba emerge junto a Las Ranas

Un enclave cubano emergió en la mañana de este martes en pleno corazón de la capital grancanaria. La antigua entrada de la Biblioteca Insular, en la conocida Plaza de Las Ranas, se transformó en un inmueble de la isla caribeña con motivo del rodaje de la nueva entrega de la saga germana 'Kundschafter des Friedens', cuya primera entrega recaló hace años en la isla.

Este proyecto internacional ha recalado en Gran Canaria de nuevo gracias a la productora isleña Seven Island Films, que también ha sido el enlace en la isla de otros filmes y series como 'Empire', 'The Ambassador', 'The Titan' o la última temporada de la superproducción norteamericana 'Jack Ryan', que se emite actualmente en Prime Video.

La primera entrega de 'Kundschafter des Friedens' estaba protagonizada por dos agentes de la Stasi. No han trascendido detalles sobre el argumento de la nueva entrega de esta comedia de acción. El rodaje se desarrolla hasta hoy en Gran Canaria, en localizaciones como Vegueta, Bahía Feliz, la Finca de Los Dolores, Vegueta y Las Longueras y continúa en Fuerteventura.