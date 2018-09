‘Campeones’. de Javier Fesser, la apuesta española para los Oscar 2019

La 91 edición de los Oscar se celebrará el 24 de febrero de 2019, pero para llegar ahí Campeones aún deberá pasar una primera criba entre todas las aspirantes a mejor película de habla no inglesa hacia finales de año, y la selección definitiva de las cinco nominadas a finales de enero.

De cara a la promoción para ir superando esas cribas, el cineasta, que ya fue candidato al Oscar al mejor corto de ficción en 2007 con Binta y la gran idea, asegura que por el momento «no hay estrategia».

"Hemos llegado adonde hemos llegado sin lobby de por medio, así que el camino a partir de ahora, ni idea, es la película la que tiene que hacer su trabajo, no conocemos una estrategia diferente a que la película toque la fibra y llegue al corazón de los académicos", ha dicho.

En este sentido, Fesser considera "una gran responsabilidad" que Campeones represente a todos. "Esperamos estar a la altura de las circunstancias".

También ha recordado que los actores «hacen de sí mismos», no son personajes y que esa "autenticidad" se traslada al espectador. Si las películas suelen hablar de gente normal a la que le suceden cosas extraordinarias, la peculiaridad de Campeones, ha subrayado, es que habla de "gente extraordinaria a la que le suceden cosas normales".

Luis Manso, productor del filme, ha asegurado que hablarán con la distribuidora, Universal, para "ver si viene a cuento", aumentar el número de copias en salas de cine, aunque ya hubo un incremento en agosto tras la elección de la terna preseleccionada por la Academia española. "No lo descartamos", ha dicho.

A través de Twitter, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha felicitado a Fesser y a todo el equipo del filme, "una historia maravillosa de superación que apuesta por la igualdad y el valor del trabajo en equipo", ha subrayado.

Entre las contendientes ya conocidas que tendrá Campeones en la carrera hacia el Oscar figuran títulos como Shoplifters, del japonés Hirokau Kore-eda; la colombiana Pájaros de verano, de Ciro Guerra y Cristina Gallego; la turca The wild pear tree, de Nuri Bilge Ceylan, o la alemana Never look away, de Florian Henckel.