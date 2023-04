Un agricultor se cuela en la historia del cine

La fuerza del mundo rural y la magia del cine de todos los tiempos se mezclan como protagonistas del 'spot' oficial del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 que acaba de ser presentado con el título 'Gáldar es cine'. Se trata de una ficción dirigida por Ángel Hernández Suárez, director de programación del propio festival y que ha contado con la supervisión técnica del videógrafo y director de fotografía Manuel Peña Ramos.

Este festival La 11ª edición, que se desarrollará entre el 14 y el 21 de octubre en el municipio grancanario, incluirá en su programación una retrospectiva dedicada al cineasta Rodrigo Sorogoyen.

Como viene siendo habitual, el FIC Gáldar ha vuelto a contar para su spot oficial con uno de los actores canarios más destacados del momento para asumir el papel protagonista de la historia. Mingo Ruano es el encargado de dar vida a José Tacoronte, un abnegado jornalero de las plataneras que experimenta una sorprendente revelación frente a la pantalla del Centro Cultural Guaires, revelación que le adentrará en un viaje apasionante por el mundo del cine y la interpretación.

Ampliar Un momento del rodaje del 'spot'. C7

Con este hilo conductor, el spot recorre algunos de los más icónicos rincones del municipio galdense, rindiendo tributo a grandes títulos emblemáticos del cine tanto clásico como comercial o independiente a través de algunas de las escenas cinematográficas más icónicas de los últimos años representadas por Mingo Ruano.

El 'spot' se convierte así en toda una declaración de intenciones del propio FIC Gáldar, que aspira no solo a la creación y consolidación de público de todo tipo, sino también a despertar vocaciones cinematográficas tempranas y no tan tempranas entre ciudadanos no sólo de Gáldar, sino de toda Gran Canaria e incluso el archipiélago.

La propia dinámica de la historia, que nos lleva desde las exóticas plataneras del municipio hasta las luces del escenario del Centro Cultural Guaires responde también a la temática de la edición de este año, la mirada del campo, de ese mundo rural silencioso, sobre el fenómeno cinematográfico y la resonancia recíproca entre ambos mundos.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Gran Canaria Film Commission.