Chichon amplía su contrato con la OFGC hasta 2025 y suma a la causa a Leonard Slatkin

La ventisca pandémica, mediática y hasta judicial que ha atravesado la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en los últimos años no ha mermado su vinculación con su actual director titular y artístico, el británico Karel Mark Chichon, sino que la misma se ha fortalecido y crecido. Hasta tal punto que este miércoles, durante la presentación de la próxima temporada, se anunció la ampliación de su contrato con la formación insular por dos años más de lo estipulado hasta el momento, por lo que se mantendrá en su cargo hasta el 2025.

La otra gran novedad que se dio a conocer en el mismo acto, celebrado en la sala Gabriel Rodó de la sede de la OFGC, es el nombramiento del veterano norteamericano Leonard Slatkin (Los Ángeles, 1 de septiembre de 1944) como principal director invitado durante las tres próximas temporadas.

Slatkin se estrenó hace unos meses al frente de la formación grancanaria dentro de su temporada de abono, mientras estaba de gira por Europa. « Sé que ha recibido ofertas de otras orquestas durante su reciente gira y que haya aceptado la nuestra es un ejemplo del nivel de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Sin ese nivel, él no habría aceptado», aseguró con orgullo Chichon.

Dos semanas al año

El acuerdo implica que Slatkin estará en la isla «dos semanas al año», aunque en la próxima solo estará una, en octubre, cuando dirija la velada del día 21, porque la premura con la que se cerró su fichaje no ha permitido encajar una segunda cita en su agenda. «Estará en el cargo durante los tres próximos años, igual que yo. Somos dos directores muy distintos y creo que será muy importante que aporte sus maneras», aclaró el británico.

Karel Mark Chichon aseguró que desde su llegada a la OFGC en 2017 se ha visto inmerso en un proyecto que « ha llenado mi vida musical y que se ha convertido en una prioridad artística en muchos sentidos», por lo que se siente «muy orgulloso y feliz».

Ante los problemas

Esto ha sido posible, subrayó Chichon, debido a muchos factores. «Toda orquesta es una entidad humana. Yo le tengo mucho cariño a esta orquesta y sé que ella me lo tiene a mí. Como cualquier otra orquesta del mundo, tiene sus días buenos y sus días malos. Pero si hay algo que caracteriza cualquier relación personal y artística es cómo se desenvuelven las personas cuando hay algún problema. Sin duda, creo que todos, sin excepción, hemos sido un ejemplo de cómo afrontar esos problemas y salir mejores», destacó.

Con estos tres años más, el director titular y artístico de la OFGC considera que se «cierra un círculo», ya que «finalizaré muchas cosas que no he podido terminar, para dejar la orquesta en el estado en el que siempre he pensado que tenía que estar». «Sigo pensando que podemos tener aún una mejor orquesta y dejarla más estable y que sea más independiente en su camino en un futuro, cuando yo ya no esté», añadió quien en 2025, salvo un giro de los acontecimientos, cerrará su ciclo al frente de la OFGC.

La temporada 2022/23

Mientras tanto, la próxima temporada se abre con una versión concierto de la ópera 'Aida', de Verdi, en la que la mezzosoprano y estrella mundial Elina Garanca -esposa de Karel Mark Chichon- se estrenará en el rol de Amneris, junto a Latonia Moore, soprano habitual del Metropolitan neoyorquino y SeokJong Baek, que en estos momentos triunfa en Londres con un 'Sansón y Dalila' junto a la propia Garanca.

Otros solistas destacados dentro de los 18 conciertos previstos entre septiembre y julio de 2023 son: el violonchelista Steven Isserlis, el fagot Guilhaume Santana, el violinista Sergej Krylov, el clarinetista Martin Fröst, el viola Amihai Grosz y los pianistas Rudolf Buchbinder y Olga Kern, entre otros.

Presencia canaria

Junto con Chichon y Slatkin, dirigirán a la OFGC desde veteranos como Trevor Pinnock y Vassily Sinaisky hasta 'batutas' jóvenes como Josep Gil, Ben Glassberg, Krzysztof Urbanski, Joshua Weilerstein, Vasily Petrenko y el grancanario Rafael Sánchez Araña.

El joven director isleño, asistente de Chichon, es uno de los 9 artistas canarios, incluidas varias compositoras, que tendrán protagonismo durante la próxima temporada de la OFGC. «S i tienen talento, los artistas canarios tendrán siempre sitio en esta casa», hizo hincapié Chichon.

Paciencia y entereza

«Si uno tiene paciencia, las cosas se acaban poniendo en su sitio». Así respondió ayer Karel Mark Chichon cuando se le cuestionó sobre las sentencias en primera y segunda instancia que desestimaron la demanda por acoso laboral interpuesta por la ex jefa de Producción de la OFGC, Isabel Turienzo, contra la Fundación Orquesta Filarmónica y contra su persona.

Reconoció que el 2021 «fue difícil», pero destacó que la OFGC ha salido «reforzada» y que en cada concierto celebrado «en plena tormenta» se tocó muy bien.

Para el 1 de julio está fijado, tras varios aplazamientos, el juicio también por una demanda de acoso laboral y por su cese por parte del exgerente Christian Roig Puig, contra Chichon, la Fundación de la OFGC y que amplió para incluir a Antonio Morales, presidente del Cabildo y de esta misma Fundación.

Morales, durante la presentación de este miércoles, puso en valor «la mesura y la serenidad» de los músicos de la OFGC cuando «desde fuera se intentaba condicionar» a esta orquesta, en alusión a la fallida campaña mediática y política desarrollada en 2020 y 2021. Destacó también el hecho de que Chichon «no se arrugara y supiera plantar cara» durante aquellos meses.

El británico reconoció que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan en la actualidad las orquestas de todo el mundo es a la caída de espectadores fruto de la pandemia. Para combatirlo, avanzó que se trabaja en la OFGC para que los espectadores asistan a «ensayos abiertos» desde el mismo escenario.