Billie Eilish y Olivia Rodrigo se miden esta madrugada en los Grammy Cada una cuenta con siete nominaciones, pero es el músico de jazz Jon Batiste el que más candidaturas acumula, con once, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho

Todo está listo para que se celebre la 64 edición de los Premios Grammy. Será en la madrugada del domingo al lunes, a las 2:00 horas, y desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Artistas y profesionales de la industria musical se reunirán en el auditorio para celebrar la entrega de premios más importante de un sector en 2020 y 2021 vivió uno de sus peores momentos debido a la pandemia.

Quizá el mayor morbo resida en la 'batalla' que librarán Billie Eilish, la flamante ganadora de un Oscar por la canción 'No Time To Die', de la última película de James Bond, 'Sin tiempo para morir', y Olivia Rodrigo. Ambas están nominadas a siete estatuillas. No son, sin embargo, las estrellas más nominadas. El músico de jazz Jon Batiste opta a once grammys, seguido por Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho candidaturas.

El chispeante Trevor Noah repite como maestro de ceremonias de una gala en la que se reparten un total de 86 premios en géneros que van desde la música clásica y jazz hasta R&B y pop urbano. No desesperen porque en la gala solo se entregarán nueve de los premios, los 77 restantes se entregarán durante la pregala y se podrán ver en el canal que los Grammy tienen en YouTube a partir de las 21:30 horas.

Será precisamente en esa pregala en la que sabremos si Pablo Alborán o C. Tangana se llevan el gato al agua. Alborán es candidato a ganar el premio al mejor álbum de pop latino por 'Vértigo', y C. Tangana opta a llevarse el galardón al mejor álbum de rock latino por el 'El madrileño'.

Será una noche también para celebrar la música en directo. Por el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas desfilarán artistas como Billie Eilish, Rachel Zegler, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, H.E.R., BTS, Ben Platt, Brandi Carlile, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Cynthia Erivo, Jack Harlow, Jon Batiste, Leslie Odom Jr., y Nas.