El artista canario DJ Sammyto hará historia en Bolivia

RAFAEL FALCÓN las palmas de gran canaria. Sábado, 30 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El artista canario DJ Sammyto, con más de 17 años de trayectoria, reconoce estar en el mejor momento de su carrera con grandes actuaciones en los últimos meses por toda España, así como en Francia, Andorra, Alemania, Inglaterra o Marruecos. Pero DJ Sammyto iniciará el próximo 9 de diciembre una gira por Bolivia, convirtiéndose en el primer DJ urbano español en pisar el país andino para pinchar su música.

«Para mí es un orgullo ser el primer DJ urbano español en pisar Bolivia. No solo a nivel personal supone un subidón, sino que me hace mucha ilusión poder ondear la bandera canaria en la otra punta del mapa, es un sueño», destaca. El DJ, que empezò pinchando en Maspalomas hace 17 años, ha actuado para los mayores artistas del género urbano como Daddy Yankee, Bad Bunny, Anuel, Rauw Alejandro, Luis Fonsi, Jhay Cortez, J Quiles, Eladio Carrión, etc. Fue atrayendo el interés de las mejores salas de España, como Pachá Barcelona, Opium Madrid y salas de Ibiza, hasta convertirse hoy en día en uno de sus referentes.

El viaje a Bolivia ha sido totalmente inesperado. «Hace unos meses recibí la llamada de un numero raro. Me salía que era un teléfono de Bolivia y pensé que era publicidad de alguna compañía. La verdad es que no pensaba cogerlo pero por si acaso lo cogí. Me dice la persona que me llamaba que es Juan Pablo, el dueño de Jp Music, la productora más grande de Bolivia, y que está interesado en que vaya a su país a pinchar. Sinceramente no entendía nada, pero cuando verifico su perfil de Instagram y veo todos los artistas que ha traído empecé a creérmelo. Al cabo de unas semanas me comenta que no solo va ser una fecha sino varias ya que había varias personas interesadas. Me mandó el contrato, me sacaron los pasajes y ya en breve me voy a la aventura de Bolivia», destaca.

La gira comienza de DJ Sammyto en Bolivia se iniciará el próximo día 9 de diciembre y finalizará el 19 de diciembre. En esta visita, el artista grancanario pinchará varios días en Santa Cruz y en La Paz, la capital del país.

Jp Music estará al cargo de toda la produccion de la gira de DJ Sammyto, que ya está deseoso por vivirla con intensidad.