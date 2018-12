Un Pinocho que incita a una sociedad mejor

«Es una adaptación del clásico de Carlo Collodi. Lo he actualizado desde una perspectiva en la que no hacemos el cuento tradicional, sino la historia que me transmitía cuando yo era niño. Era mi cuento favorito. El público lo que verá es lo que me transmitía, pasado por la edad y lo que entiendo yo hoy que es Pinocho, que seguramente sería Pinocha», explica el actor y director Luifer Rodríguez.

Pinocho vio la luz en 1882, cuando Collodi lo creó para el periódico Giornale per i bamibini. «El espectáculo apuesta por mostrar un cuento dentro de otro cuento, que se desarrolla dentro del universo característico de Zalakadula. Es como si se estuviera en un parque temático de los cuentos y Zalakadula pusiera en marcha la maquinaria de un cuento que hoy sigue igual de vigente», defiende Rodríguez.

Para este creador, el mensaje de Pinocho es claro. «Habla de la madurez de la infancia a partir de la educación. Que la persona crezca y se desarrolle a partir del trabajo, la educación y la lectura. Así podrá tener un pensamiento crítico y no se convertirá en títere de nadie», explica Luifer Rodríguez.

Hoy, defiende, este mensaje es muy actual. «Vivimos en un momento en el que impera el triunfo fácil y los ideales de programas como Hombres, mujeres y viceversa. Se valora el triunfo, a toda cosa y nuestro Pinocho incita y llama a lograr una sociedad mejor», apunta sobre un montaje cuyas entradas oscilan entre los 8 y los 16 euros.