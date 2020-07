«Las princesas de hoy toman decisiones»

La popular intérprete, conocida por su papel de Nines Chacón en la serie La que se avecina de la cadena Telecinco, pasa unos días a la orilla de la playa de Ojos de Garza en donde relee el guion de esta divertida comedia que ha escrito y dirigirá Víctor Formoso, un texto que revisa la significación de algunos personajes arquetípicos femeninos con los que ha crecido culturalmente media humanidad como Blancanieves, La Bella Durmiente o La Sirenita.

Medina interpreta a una egocéntrica bruja que vive un momento crucial en su existencia en el que precisa del resto de princesas que conoce para afrontar un nuevo comienzo. «Estoy en la etapa intuitiva de dominar el perfil del personaje, pero soy de ventilarme los papeles sin mayor enredo o complejidad. No tengo ganas de decidir. Me apetece dejarme llevar por las indicaciones de Formoso y hacer lo que me vaya pidiendo como actriz», explica la artista que se verá sobre el escenario acompañada de un elenco que integran también Thania Hill, Saray Castro, Alexia Rodríguez, Laura Perdomo, Ragüel Santa Ana e Iván Álamo.

No es la primera vez que Cristina Medina se compromete con un espectáculo de la productora radicada en Ingenio Acelera. En 2016 no solo escribió y dirigió la segunda secuela de otra de sus exitosas comedias, El trámite, sino que formó parte de su reparto junto a Kike Pérez, Yanely Hernández y Mingo Ruano. «Me hace ilusión formar parte de este nuevo proyecto de Acelera. Me enviaron el texto y lo leí con mucho cariño. Además, me permitirá trabajar con flexibilidad para poder compaginar los otros cuatro espectáculos en los que estoy involucrada, El gran despipote, una parodia mágica sobre la famosa saga de Harry Potter, Ay, Carmela, junto a Santiago Molero, The Hole y el reestreno en agosto de mi show personal Lunátika. Luego aguardan otras propuestas que estoy estudiando porque también quiero tener vida», señala. «Como ves, no me falta un perejil. Entretenida estoy», bromea.

La actriz ha trabajado en mesa el guion de Encantadas esta semana con el resto de la compañía en el espacio de la Escuela de Saray Castro.

«Un espectáculo de esta envergadura siempre se queda abierto hasta completarse con la complicidad del público. Las comedias corren un riesgo: su principal enemigo es el éxito cosechado por la estrenada anteriormente». En este caso habrá que medir el grado de adhesión que el público dispensa a Encantadas y a El Eunuco, que la productora Acelera tendrá que simultanear en los escenarios.

Encantadas. Un musical para princesas desmitifica el cuento que nos han venido vendiendo desde el principio de los tiempos. Muchas de esas historias se concibieron desde patrones culturales machistas y lo que hace Formoso es modificar la estructura de los relatos de esas princesas de cuento adaptándolas a la realidad 300 años después.

«Hoy el público de las nuevas generaciones acepta que esos roles han cambiado y que las protagonistas no tienen por qué ser sumisas, ni realizarse ayudándose de una escoba o suspirar bajo el agua por un amor imposible y casi siempre idealizado por un arquetipo gestionado por el varón. La vida y el amor no es eso. Hoy las princesas deben tomar decisiones y tienen capacidad para ser libres de vivir sus extraordinarias existencias como deseen», puntualiza Cristina Medina.

«Cuando escribí Lunátika, la plateé como un canto a la libertad de pensamiento. En mi vida está descartado el machismo, y que siga vigente socialmente me resulta un fenómeno extraterrestre. A estas edades ya superamos eso de entrar en dependencias y demandas insanas» añade la polifacética actriz.

A propósito del título de este nuevo montaje que coproduce el propio festival Temudas, la actriz subraya que se encuentra encantada con la vida que lleva y tiene. «Estoy encantada conmigo misma, con mis dos hijos Gerard y Leo, con la pasión por la música que tengo desde hace años y que me ha posibilitado lanzar mi disco Gloria pa’ti con mi banda Cristina y los Gloria y que presenté en el Festival de Música Animales Mixtos, en el Café Teatro Matadero de Madrid, de mis amigos verdaderos que me apoyan... Me caigo superbin últimamente, pero lo que me ha salvado la vida ha sido mi capacidad de resiliencia», puntualiza.

¿Y desencantada? «De la política, que ha extraviado sus prioridades y ha centrado su interés en la estrategia del poder. Procedo de una familia sindicalista y pegué muchos carteles de PCE cuando era ilegal. Ahora, no me interesa la política, y sé que está fatal que lo diga, pero estoy absolutamente desencantada y ya no me apetece seguir perdiendo mi tiempo y energías con el más de lo mismo».

La Medina, actriz, cantante, letrista, dramaturga y directora, a lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria se ha alzado con diversos premios nacionales e internacionales. Ha trabajado como actriz protagonista en más de veinte producciones de teatro con compañías como Atalaya, CAT o LetsGo y diferentes proyectos televisivos. Conocida es su colaboración en algunos cortometrajes de Remedios Crespo, entre otros, y en algunas películas con Manu Ochoa. En 1997 crea junto a Joan Estrader Pez en Raya, compañía de humor con la que produce y crea diez espectáculos de humor absurdo. En 2014 funda su propia compañía en solitario LaMedinaEs, estrenando su primer espectáculo como tal, A grito pelao. Un año después, crea su propia banda de rock Los Gloria y un año más tarde escribe y dirige para Acelera Producciones la obra El Trámite II.