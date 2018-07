Insectotròpics recurre a las artes visuales para repensar el poder

Esta noche, en la plaza de Santa Ana de la capital grancanaria, dentro del Festival Temudas, la compañía catalana presentará el montaje multidisciplinar The Legend of Burning Man con el que invitarán a los espectadores grancanarios a cuestionar el poder y los mecanismos para manipular a la opinión pública.

«The Legend of Burning Man es un espectáculo multidisciplinar con vídeo, pintura y teatro, a modo de cine en directo, en un escenario de 360 grados, a modo de cubo iluminado», explicó la directora de producción del montaje, María Thorson, que subrayó la potencia visual de esta propuesta multimedia que requiere de la participación activa del espectador. «Pedimos al público que se mueva. Pasa igual que en la vida misma, cuando quieres ver una historia desde varios puntos de vista y tienes que moverte y leer distintas opciones», apuntó Thorson que explicó que el punto de partida de este montaje fue la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino al que le requisaron sus mercancías y sus ahorros y que, en señal de protesta, puso fin a su vida. «Propició la chispa que generó la Primavera Árabe de Túnez». No obstante, el tema principal del espectáculo no es el movimiento ciudadano que alteró el panorama político en los países árabes sino «la manipulación del poder y los medios de comunicación». De hecho, añadió Thorson, su objetivo es incitar al público a cuestionarse «cómo funciona el mundo».

La compañía llega por primera vez a Canarias después de haber movido el espectáculo «por casi todo el mundo», sobre todo por encuentros de teatro de calle, aunque también en festivales de marionetas, teatro físico y de objetos y de mapping, (proyecciones en vídeo para desplegar imágenes sobre superficies reales).

En la pieza, que ha contado con un presupuesto de 14.000 euros, intervendrán nueve artistas: una actriz, un performer y cámara de vídeo, un músico, dos pintores, dos operadores de vídeo, un técnico de luces y otro técnico de apoyo. Al elenco de la compañía también se sumarán seis voluntarios.

El montaje, que se ha presentado recientemente en un festival londinense, tiene más predicamento en las calles de las ciudades del Viejo Continente. «Hemos actuado en Europa, en Asia y en Sudamérica, pero no en los países árabes. La reacción del público –indicó Thorson– ha sido muy positiva, pero las programaciones de teatro de la mayor parte de España y Cataluña son bastante conservadoras y no se arriesgan demasiado, a nivel de Europa hay una programación que intenta llegar a todo tipo de públicos, no se queda con lo más convencional para llenar y que salgan los números».

En este sentido, la directora del Temudas, Marisol García, manifestó que la obra de Insectotrònics será la propuesta más vanguardista de las programadas en el festival veraniego.