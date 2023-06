Una mirada al paisaje invisible del risco

La fotógrafa lanzaroteña Lidia Esther Díaz Gil (1972) ha venido elaborando un singular proyecto artístico alrededor del risco de San Juan de la capital grancanaria en el que reside desde hace unos años, alrededor del entramado visual de lo que el catedrático Joan Nogué, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, define como la 'geografía de la invisibilidad'. La exposición de fotografías titulada 'San Juan night tour' que el día 29 de junio inaugura en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario, a las 18.30 horas, reproduce, a través de varias series, un recorrido nada convencional del abigarrado y laberíntico paisaje urbano del citado barrio que, por definición, no se incluiría en ninguna guía turística convencional.

'San Juan night tour' es la primera de las trece exposiciones que durante el bienio 2023-2024 ocupará la sala del centro ubicado en el número 8 de la calle Colón del barrio de Vegueta que gestiona la consejería de Cultura del Cabildo grancanario.

Según explica la fotógrafa conejera, «los riscos todavía no han construido su verdadera identidad, puesto que no existen apenas representaciones visuales de sus interiores. La contradicción entre el título de la muestra y los motivos que aparecen en cada serie, es una invitación a cuestionar las expectativas del observador. Un gesto irónico que busca despertar la conciencia crítica, para ir más allá de la aparente belleza de las imágenes», señala. Esta misma estrategia se explota en la última serie de este proyecto de Díaz Gil denominada 'San Juan night tour souvenirs', en las que la creadora propone curiosos objetos de merchandising turístico.

«Mi aspiración es la de influir en la percepción colectiva de los riscos, hacer visible aquello que miramos, pero no vemos. Para ello propongo una representación artistificada a través de las convenciones de género del paisaje fotográfico clásico. Pero a diferencia de este, los paisajes no se manifiestan ante el espectador completamente idealizados. No se elimina la suciedad, el descuido y la decrepitud, por lo que no se les otorga el esplendor de las ruinas clásicas, haciendo de esta artistificación un recurso de visibilidad, no de ocultamiento», avanza la fotógrafa y profesora en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, donde se ha especializado en la enseñanza de la teoría de la fotografía y de las metodologías de ideación, gestión y presentación de proyectos fotográficos.

Ampliar Lidia Esther Díaz Gil. C7

A la creadora le sorprende que por el pintoresco y colorido panorama que conforman los riscos suelan aparecer con frecuencia en las guías, postales y carteles promocionales de nuestra ciudad, aunque luego no formen parte de las rutas turísticas recomendadas, convirtiéndose entonces para el visitante de la ciudad «en un telón de fondo multicolor, reflejo de la ficción arcádica y paradisiaca con la que se identifican las islas. En este sentido los riscos son casi invisibles, toda su identidad se sustenta en la representación de sus vistas panorámicas».

«La oscuridad y la iluminación urbana transforma esa aglomeración caótica de casitas de colores en una elegante e incluso idílica imagen nocturna. Sin embargo, un recorrido interior por sus pasajes y callejones silenciosos nos descubre que la nocturnidad, lejos de enmascarar los motivos por los que se aconseja al visitante solo la contemplación distante, revela con fuerza la realidad incómoda que se intenta ocultar», agrega.

La propuesta de la fotógrafa abunda en la representación artistificada a través de las convenciones de género del paisaje fotográfico clásico. Su metodología pasa por varias fases. «Como muchos teóricos del paisaje apuntan, el paisaje real, para adquirir más relevancia, debe ser mediatizado; debe pasar por el poderoso filtro de la imagen, a ser posible estereotipada y, aún mejor, arquetípica. En una etapa posterior, esas mismas imágenes se someten a un segundo proceso de artistificación. Se copian sobre fragmentos de papel de acuarela que se ha emulsionado a mano y se procesan químicamente. Posteriormente se vuelve a reconstruir la imagen a modo de collage. De esta manera, la reproducibilidad fotográfica desaparece en favor de una revalorización aurática como obra única. Del documento al paisaje y del paisaje a la obra de arte. Esta segunda artistificación eleva el valor de la representación paisajística para atraer el interés del espectador sobre los espacios representados», explica.

Las series incluidas en la muestra son 'San Juan risco panoramic view at nithg', un collage fotográfico sobre papel de algodón compuesto por cuatro composiciones que puestas en continuidad forman una única imagen; 'Gardens', integrada por 21 piezas copiadas sobre papel de algodón emulsionado manualmente, pensadas para ser vistas en conjunto formando una obra múltiple; 'Charming corners', compuesta por una docena de piezas que se han positivado por fragmentos y luego ensamblado a modo de collage; 'Local flora', conformada por media docena de obras que como en el resto de las series se han procesado aplicando un procesado químico calidad de archivo y, finalmente, 'San Juan night tour souvenir', que reúne abanicos decorados, botellas de cerámica con impresión inkjet sobre papel hanji y bolsos de tela de algodón con impresión inkjet sobre lienzo.

La muestra permanecerá abierta hasta el día 28 de julio.