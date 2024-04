El juego de la belleza de lo sencillo

Germán Páez es un espíritu inquieto y libre. Le gusta jugar con las posibilidades técnicas y expresivas de los terrenos por los que transita, sean la pintura o la fotografía. Hasta el pasado viernes exhibió en el Cicca de la capital grancanaria una selección de distintas series fotográficas en las que ha aplicado toda su creatividad desde los años noventa, bajo el título de 'Vistas de la ciudad', en las que ha incluido su último 'juego', imágenes creadas con un programa de Inteligencia Artificial.

«Apuesto por la belleza de lo sencillo. Creo que se trata de una cuestión de saber mirar. No hace falta que la fotografía esté tomada en un lugar de gran belleza. Tengo incluso una serie realizada con plantas y árboles de los parques, con pequeños detalles en los que consigues la belleza con las luces y las sombras. Y es que lo más nimio puede ser bello», defiende Páez.

Se autodefine como «un romántico» enamorado de la belleza paisajística. De ahí que una de sus inspiraciones sea el pintor alemán Caspar David Friedrich, del siglo XVIII. «Desde el 99 trabajo una serie con personas que saco de espaldas mientras contemplan paisajes. Me las inspiró Caspar David Friedrich. Tengo decenas de fotos. En la exposición del Cicca incluí las realizadas en distintos lugares de Las Palmas de Gran Canaria, así como otras que tomé en las Azores. Me gustaría hacer una exposición solo con los contempladores, que es como yo los llamo», confiesa.

Esa mirada inquieta de Germán Páez también cobra vida desde su casa y en su calle, como exhibió también en el Cicca. «Mostré una pequeña selección de fotografías tomadas desde mi calle y la ventana de mi casa. Vivo en la parte baja de Schamann. Incluyo distintos momentos del día, como amaneceres, atardeceres o de noche. También imágenes con lluvia, con calima, en invierno, en verano... Todas sacadas con el móvil y prácticamente sin una edición posterior», apunta el artista isleño.

Más proyectos

En esta muestra, a modo de aperitivo de toda la variedad que esconde su universo creativo, también mostró una pequeña selección de imágenes de personas tomando fotografías de paisajes, tanto en su isla natal como en Italia. Advierte que tiene muchas de la misma serie, fruto de los distintos viajes realizados por el mundo.

El Arrecife Gran Hotel & Spa de la capital conejera también le inspiró otro juego fotográfico, en el que el propio Germán Páez aparece reflejado en sus cristaleras, con un nuevo juego de luces y sombras en una gama en la que impera el color verde.

Pintar con la palabra

En esta ocasión, Germán Páez dice que ha pintado «con la palabra». «Le daba instrucciones al programa para que hiciera algo. Por ejemplo, cuando haces una fotografía, vas ajustando la cámara o el móvil. En esta ocasión, a medida que das instrucciones al programa, vas creando cosas nuevas y una vez realizada la fotografía también la puedes editar o no. Le pedía enclaves concretos de la ciudad, como la playa de Las Canteras y después el programa se lo inventa todo y el artista, en este caso yo, va ajustando. En este caso, no creas con el Photoshop ni con el pincel, sino que pintas con la palabra, con las órdenes que le das al programa y los ajustes posteriores que vas haciendo. Me resulta también atractivo porque juegas con el azar, con lo que el propio programa crea», asegura.

Destaca las posibilidades creativas infinitas de la IA en este terreno creativo. Eso sí, aclara que rechaza todo lo que sea suplantar identidades o creaciones para tratar de engañar a la gente. «Yo busco la belleza, crear composiciones que considero bellas, yo no hago fotoperiodismo», puntualiza.