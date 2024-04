«El arte es un archivo emocional que siempre se ha contado desde la perspectiva de los hombres»

La creadora bilbaína Silvia Sánchez es la autora de un delicado y sugerente proyecto expositivo denominado 'Evolución desde la imperfección' que el público casi puede palpar a lo largo de los cuatro mágicos minutos de inmersión en primera persona en siete de sus obras, que cobran vida gracias a la inteligencia artificial. La muestra, tras ocupar una sala de CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual del barrio de Schaman, se abre el día 29 de abril en la Biblioteca Insular.

«El título 'Evolución desde la imperfección' es un resumen de mi obra», señala la artista, que se considera una ciudadana del mundo tras haber experimentado las culturas diversas de los varios países en los que ha vivido como México, Portugal o Emiratos Árabes. «Mi vivencia me ha permitido poseer una perspectiva más objetiva de las personas. He aprendido a observar, conocer y desconocer desde cero sin juzgar. En esos lugares fui una espectadora de unas culturas muy diversas, muy distintas a las que yo había vivido hasta ese momento. He aprendido tanto como persona y artista, y el resumen que me llevo es que todos somos seres unidos por las emociones».

En su proyecto que el público puede disfrutar detrás de unas gafas de realidad virtual se desarrolla todo un mundo onírico que apela al magnetismo del color y lo sencillo para insistir en un mensaje que empodera a la mujer sin estridencias. «Mi trabajo es una oda al empoderamiento de la mujer. Muestro el universo emocional de las mujeres con sus fragilidades y fortalezas, sin obviar ninguna de ellas y mostrándolas tal y como son. Creo que el arte es un archivo emocional que recoge las circunstancias y emociones a lo largo de la historia, pero siempre se ha contado desde la perspectiva de los hombres. Y la historia debe ser contando también por la mujer, sin buscar la supremacía de ninguno de los dos sexos, buscando la equidad», sostiene Sánchez, que admite que su lenguaje pictórico se basa en la asimetría y la imperfección, aliñado con un estilo puramente minimalista que no pretende disfrazar la realidad con elementos decorativos.

«Somos seres imperfectos y asimétricos al igual que la propia vida, que tiene sus luces y sus sombras, fragilidades y fortalezas. Todo ello debe estar siempre presente para poder reflexionar y madurar, la perfección no existe y esto lo quiero reflejar en mi obra», matiza la artista.

Debilidades propias

Silvia Sánchez es una artista que se enfoca en el mundo de las emociones a través de los trazos de sus cuadros. «Hay que tener valentía para mostrar las debilidades de uno mismo. Al mostrar al mundo mi obra hice al público cómplice de mis emociones, tanto positivas como negativas. No es sencillo, pero eso me hizo mucho más fuerte de lo que podía imaginar porqué de esta manera pude conocer mis verdaderas fortalezas», puntualiza.

«Las emociones siempre están ahí y hay que liberarlas sin sentir vergüenza, sobre todo los hombres, que se contienen más a la hora de expresarlas. Mi obra es muy minimalista, pero formula un análisis psicológico del ser humano sin disfrazar las emociones», prosigue la creadora.

La también galerista mantiene abierto un espacio expositivo en la ciudad de San Sebastián, en el que ha podido comprobar «el pudor de la sociedad a entrar a una galería de arte. En ocasiones me he percatado de que el arte se trata de un gremio inaccesible para algunas personas, que piensan que es un área del conocimiento cerrada y dirigida a un público concreto. Presentar mí obra en un lenguaje tal actual ha sido un gran experimento para poder ver cómo funciona el mundo del arte en la actualidad. Yo quiero llegar a todo el mundo, desde los más pequeños a los más grandes. Este formato es muy inclusivo. Como suelo decir es una exposición para gente desde cero hasta 99 años», explica Silvia.

«De hecho, hemos realizado un estudio neurocientífico que nos ha permitido ver en el público el nivel de interés y prejuicios que existe detrás de mi arte. Este es un estudio pionero a nivel mundial de arte y neurociencia, cuyo objetivo es mostrar el impacto positivo del arte en la sociedad. Los resultados han sido increíbles: durante la visualización de la experiencia artística inmersiva se demuestran la capacidad que tiene el arte para despertar emociones y modificar el estado inicial del espectador una vez se ha expuesto a una obra de arte».