Antonio Banderas y su 'Company' encabezan las nominaciones a los Premios Talía

'Company', la obra protagonizada por el malagueño Antonio Banderas, encabeza las nominaciones para la primera edición de los Premios Talía, organizados por la Academia de las Artes Escénicas de España, que se entregarán el próximo 27 de marzo en el Teatro Español de Madrid, en una gala conducida por la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén-Cuervo.

Adaptación de la obra homónima de Stephen Sondheim estrenada en 1970, este musical ahonda en las complicadas relaciones humanas y se plantea como una suerte de ensayo acerca del amor y el desamor. ¿El punto de partida? Bobby, un soltero de oro, que acaba de cumplir años y empieza a preguntarse si es mejor vivir soltero o en compañía y si existe un tiempo límite para encontrar la felicidad. A lo largo de la obra, sus encuentros con tres parejas de amigos y con tres examantes le harán reflexionar acerca de estas cuestiones.

La producción opta así al galardón al mejor actor de teatro musical (Banderas), a mejor actriz de teatro musical (Anna Moliner y Marta Ribera), a mejor dirección de teatro musical (Arturo Díez Boscovich) y mejor espectáculo de teatro musical, a cargo de la producción del Teatro Soho, responsabilidad del propio Antonio Banderas.

En número de nominaciones a 'Company' le siguen 'Pharsalia' y 'Cantando bajo la lluvia', ambas con cuatro. Tomando como punto de partida la 'Pharsalia', un poema épico inacabado en diez cantos sobre la guerra civil entre Julio Cesar y Pompeyo Magno, del cordobés Marco Anneo Lucano, Antonio Ruz elabora este trabajo coreográfico que indaga en el concepto de guerra desde un enfoque alegórico, poniendo el cuerpo al servicio de conceptos cotidianos como el conflicto, la crisis, la resistencia, la tensión o la evasión. Nominado a mejor espectáculo de danza, mejor coreografía (Antonio Ruz), mejor espectáculo de compañía y mejor iluminación (Olga García). De 'Cantando bajo la lluvia' poco se puede decir que no se haya dicho ya. Su protagonista, Ricky Mata, está nominado a mejor actor de teatro musical, al igual que Mireia Portas a mejor actriz de teatro musical. Sus directores Manu Guix y Joan Maria Segura son candidatos a mejor dirección de teatro musical y la obra al completo se disputará el ansiado galardón a mejor espectáculo de teatro musical, además de con 'Company', con 'Next to Normal'.

Por su parte, 'Los farsantes' cuentan con tres nominaciones a mejor espectáculo de teatro, mejor autoría y mejor dirección de escena. 'Tea Rooms', 'Malvivir' y 'El bosque' también cuentan con tres nominaciones cada una.

Entre los nombres y categorías más reconocibles aspiran al Talía a mejor actriz protagonista de teatro están Vicky Luengo, por 'El golem'; Blanca Portillo, por 'Silencio', y Aitana Sánchez-Gijón, por 'Malvivir'; mientras que Javier Gutiérrez, por 'Los santos inocentes'; Carlos Hipólito, por 'Oceanía', y Carmelo Gómez por 'Las guerras de nuestros antepasados' optarán al Talía a mejor actor protagonista de teatro.

La ceremonia de entrega estará dirigida por el académico Antonio Banderas y será retransmitida por La 1 de RTVE, según avanzó la Academia que preside Cayetana Guillén-Cuervo.