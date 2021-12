La actividad escénica de Mapas arranca este martes con cuatro espectáculos para el público

La cuarta edición del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (Mapas), comienza este martes su actividad en Las Palmas de Gran Canaria. La programación de esta isla, centrada en las artes escénicas, se prolonga hasta el jueves 16, día en el que se traslada a Santa Cruz de Tenerife, con el arranque de las actividades de música.

Por la mañana, ofrece dos mesas redondas dentro de su propuesta 'Conversaciones Mapas'. La cita será en el Museo Elder con entrada libre para público general interesado.

A partir de las 16.00 horas comenzarán las muestras artísticas de esta edición. Los grancanarios de 2RC Teatro Compañía de Repertorio presentarán 'Ojos de ola', una historia original que combina emoción y creatividad, en el Teatro Guiniguada.

El montaje de Delirium Teatro.

A las 17.30 horas, la exhibición se trasladará al Centro de Iniciativas de la Caja (Cicca), donde la compañía Gaston Core interpretará 'The Very Last Northern White Rhino', un espectáculo que sintetiza la investigación de Core sobre los estilos de la danza y sus posibilidades expresivas.

Delirium Teatro escenificará 'Fábula del topo, el murciélago y la musaraña' sobre las tablas del Teatro Pérez Galdós, a partir de las 19.35 horas. La obra relata la historia del conocido como 'topo' de la Isleta, quien permaneció 33 años oculto del régimen franquista.

La jornada concluirá con 'Congo Jazz Band', el espectáculo con el que el grupo de creación Les Francophonies - Des écritures à la scène repasa casi un siglo de trágica historia en el Congo. La representación será en el Teatro Cuyás, a partir de las 21:15 horas.

El acceso es gratuito para todas las muestras artísticas que ofrece Mapas 2021, previa reserva de la entrada a través de mapasmercadocultural.com.