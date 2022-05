Así ha sido el eclipse lunar de esta madrugada y seis respuestas para entenderlo

Esta madrugada el cielo nos ha deleitado con un hermoso eclipse lunar total. La Luna se ha teñido completamente de rojo, dando lugar a la famosa 'Luna de sangre'. Una tonalidad rojiza, en este caso, más oscura de lo habitual. «La oscuridad está relacionada con el estado de la atmósfera. El color rojo es muy intenso y brillante cuando la atmósfera está muy limpia, y muy apagado y oscuro cuando está más sucia. Esa suciedad puede estar causada, por ejemplo, por la erupción de un volcán, dado que la ceniza permanece en el aire durante años. De hecho, tras la erupción del volcán pinatubo en Filipinas, en 1991, los eclipses lunares fueron más oscuros.. El volcán de la Palma, en septiembre de 2021, fue relativamente pequeño, pero no sabemos si ha podido tener una influencia directa», explica Miquel Serra-Ricart, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Dado que la Luna se ha movido a través de la parte sur de la umbra de la Tierra, la mitad superior del satélite se ha visto más oscuro, de un marrón rojizo intenso, mientras que la mitad inferior ha presentado un rojo-anaranjado tono más brillante.

En España, los observadores han tenido que madrugar para poder verlo. La Luna ha iniciado su paso por la penumbra (la sombra externa tenue) de la Tierra a las 03:33 (02:33 en las Islas Canarias), y desde las 05:30 hasta las 06:54, aproximadamente, ha permanecido en la umbra (sombra interior oscura). «La primera consecuencia de la totalidad del eclipse es que aparecen las estrellas, que no podemos ver debido a la contaminación lumínica de las ciudades pero también a la contaminación lumínica natural de la Luna», explica Miquel Serra-Ricart, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Por lo tanto, el eclipse también nos ha dejado una bella estampa del cielo estrellado.

El mejor lugar para disfrutarlo ha sido las islas Canarias, donde se ha podido apreciar el fenómeno íntegramente; mientras que su observación ha sido menos favorable en las islas Baleares y el noreste peninsular, en especial Cataluña.

¿Qué provoca un eclipse lunar?

Este fenómeno es el resultado de la alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna, de modo que el satélite queda sumergido en la sombra que nuestro planeta proyecta en el espacio, formada por la umbra y la penumbra. Cuando la Luna pasa por la umbra se produce el eclipse lunar en todo su esplendor.

¿Por qué la luna no desaparece?

Si algo se coloca dentro de una sombra, lo lógico sería que desapareciese. En cambio, en este caso, la luna aparece iluminada y se torna cobriza. «Si la Tierra no tuviera atmósfera, la Luna desaparecería completamente, pero como la tiene, los rayos del Sol atraviesan esta capa de gas y se refractan (o desvían) iluminando levemente el interior de la sombra terrestre y reflejándose en la Luna», explica Serra-Ricart.

¿Por qué se pone roja?

Cuando los rayos del Sol atraviesan la atmósfera tiene lugar un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, que hace que las partículas en la atmósfera 'absorban' la luz azul, cuya longitud de onda es más corta, y solo dejen pasar la luz de longitud de onda más larga, que es la roja, de ahí que la luna se vea colorada.

¿Por qué es un fenómeno tan raro?

Si la Luna rota alrededor de la Tierra todos los meses, ¿por qué no hay un eclipse lunar mensual? Se debe a que la órbita lunar está inclinada unos cinco grados con respecto a la nuestro planeta. Es decir, Luna y Tierra no están en línea recta, por lo que el satélite no siempre atraviesa la umbra terrestre.

¿En qué se diferencia de la luna nueva?

El movimiento de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra hace que, según su posición, el Sol la ilumine de distinta forma y se originen las fases lunares. Cuando hay luna nueva, nuestro satélite se encuentra situado entre la Tierra y el Sol, lo que hace que la cara iluminada de la Luna no sea visible desde nuestro planeta y, por lo tanto, no la veamos.

En un eclipse lunar, es la Tierra la que se encuentra entre la Luna y el Sol y la refracción de la luz solar al atravesar la atmósfera ilumina el satélite. Además, a diferencia de la luna nueva, que dura un día, los eclipses solo duran unas cuantas horas.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

El siguiente eclipse total de luna se producirá el próximo mes de noviembre, pero no será visible desde Europa. Para presenciar este fenómeno nuevamente desde nuestro país tendremos que esperar hasta el 14 de marzo de 2025.