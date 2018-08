Más de 235.000 canarios reconocen ser adictos al móvil

Un total de 235.288 canarios se consideran adictos al móvil, o lo que es lo mismo, el 16,8% de la población de entre 18 y 65 años. Este porcentaje sitúa a los canarios como los segundos que menos se consideran adictos al móvil, casi nueve puntos porcentuales por debajo de la media nacional (25,6%) y solo por delante de Aragón (10,9%).

Ésta es una de las principales conclusiones presentadas por Rastreator.com (www.rastreator.com), el comparador online líder del mercado, que ha analizado las tendencias de consumo del teléfono móvil en España y las claves psicológicas para evitar que su uso abusivo derive en una adicción.

A pesar de situarse entre los que menos se consideran adictos al móvil, según este análisis, los canarios dedican cada vez más tiempo a su smartphone: hasta una media de 3 horas y 29 minutos al día, 37 minutos más que en 2017. Además, el 37,9% de los encuestados en las islas señala que mirar su teléfono es lo primero y lo último que hace cada día, e incluso el 17,9% reconoce que lo consulta mientras conduce, uno de los porcentajes más altos del país, solo por detrás de andaluces (20,7%) y asturianos (18,2%).

Los datos muestran que existe una dependencia creciente de los dispositivos móviles que, en algunos casos, puede derivar en problemas graves como la adicción. Un riesgo que aumenta durante los meses de verano y el periodo de vacaciones cuando los usuarios disfrutan de más tiempo de ocio.

Según Jesús Miñana, responsable de Telefonía e Internet de Rastreator.com, "nadie duda del importante papel que desempeña el smartphone en nuestro día a día, para comunicarnos, para trabajar o para acceder a compras e información, hasta el punto de que el 76,8% de los usuarios canarios asegura que no sería capaz de vivir sin él. Cada vez usamos más el móvil, pero es fundamental hacer un uso responsable y funcional de este dispositivo para que no nos domine y que su uso, a veces excesivo, no lleve a desembocar en una adicción".