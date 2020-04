Ligar en época de confinamiento

«Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un suspiro». Así cantaba Luis Fonsi en su canción No me doy por vencido y eso piensan muchos usuarios españoles de aplicaciones de citas online.

A pesar de sumar casi un mes de confinamiento, la esperanza no decae y el uso de estas app sigue creciendo. El uso del teléfono móvil se ha disparado debido a la situación de confinamiento actual y ha aumentado una media de casi una hora el día en la última semana, llegando a las 3 horas y 24 minutos por persona.

Las aplicaciones de ligue, a pesar de perder la posibilidad del encuentro, están haciendo también su agosto. Todas han aumentado su tráfico e, incluso, baten récords de uso. Tinder alcanzó su récord histórico de swipes en la plataforma, alcanzando los 3.000 millones el pasado 29 de marzo.

Estas cifras históricas no son solo exclusivas de los españoles que se han vuelto más cariñosos. La compañía ha comprobado cómo el tono y la duración en su plataforma ha crecido rápidamente con respecto a semanas anteriores.

Le siguen otros países confinados que también han experimentado un crecimiento, entre los que destacan Italia, Francia y Reino Unido, con aumentos del 29%, 23% y 12%, respectivamente.

Sin embargo, España es el segundo país de Europa con mayor incremento, sólo por detrás de Italia con el 28% en lo que a duración media de las conversaciones se refiere, que se queda en el mencionado 26%.

La falta de actividad fuera del hogar no ha hecho caer en la monotonía en las conversaciones que también aumentan en Meetic, donde el intercambio de mensajes ha aumentado un 10 % desde que empezó la alerta sanitaria. Además, las inscripciones han subido un 23% respecto al mismo período anterior.