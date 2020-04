La consola no es el enemigo

«El problema es precisamente ver la consola como un enemigo. Decir que los videojuegos son malos es como decir que las películas son malas. Pues no, las hay muy malas y las hay buenísimas. Lo que no puedes hacer es dejar que un niño de ocho años juegue con un videojuego para mayores de 18, como tampoco le llevarías al cine para ver una película de adultos», explica gráficamente el profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC, Joan Arnedo. «Prueba a jugar en familia», invita.

Que levante la mano quien no ha reñido a sus hijos por culpa de la consola en lo que llevamos de encierro. Que si juega demasiado tiempo, que si acaba de una vez que vamos a cenar, que si déjasela también a tu hermano, que, que, que... Pues bien, teniendo en cuenta que según los datos del último informe de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), ocho de cada diez niños de 6 a 14 años son usuarios de consolas –¡ojo! que también lo son el 40% de los adultos de entre 35 y 44– parece que lo más inteligente es seguir la premisa de si no puedes con tu enemigo únete a él.

Los más recomendables

Tomen nota porque Joan Arnedo ha elaborado un listado de videojuegos para disfrutar en familia que seguro harán que su cuarentena sea mucho más divertida. Empieza por tres clásicos: Minecraft, el juego de construcción que combina diversión y aprendizaje, y también la saga Mario Kart, las famosas carreras alocadas de coches, además de Just Dance o videojuegos similares basados en el baile.

Como opción deportiva recomienda desempolvar la Wii y practicar algo de ejercicio con Wii Sports o Wii Sports Resort, mientras que para los que prefieran los clásicos juegos de mesa llevados a la consola Super Mario Party es buena opción. Quienes busquen originalidad pueden decantarse por Overcooked, en el que un equipo de cocineros debe preparar platos en escenarios inverosímiles, y Keep Talking and Nobody Explodes, en el que el jugador tiene que desactivar una bomba mientras el resto le da pistas sobre cómo hacerlo. Además, toda la saga Lego de películas como ‘Harry Potter’, ‘La guerra de las galaxias’, ‘Parque Jurásico’, ‘El señor de los anillos’, ‘Los vengadores’ y un largo etcétera puede resultar muy entretenida. Igual que Melbits World, un videojuego en el que todos los participantes deben guiar a unos personajes por un escenario.

Por último, entre los juegos de mesa que cuentan con versión digital para tableta, consola u ordenador, se encuentra Pandemic, en el que los jugadores son un equipo de especialistas médicos que deben colaborar para evitar que una plaga mundial tome proporciones épicas. «Pandemic recuerda más que ningún otro videojuego una de las premisas básicas en estos tiempos: para poder jugar sin riesgos hay que seguir una recomendación fundamental, que es la de mantener la distancia de separación mínima y las medidas de higiene con las que podemos protegernos de la COVID-19», explica Arnedo. Es más, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la industria de los videojuegos han lanzado la campaña #PlayApartTogether, con la que animan a los usuarios a seguir estas pautas para frenar la propagación del coronavirus.