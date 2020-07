El TMT no se decidirá hasta primavera

Pedro Duque ha confirmado este extremo junto al director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Rector del centro científico, en la que se ha proporcionado "información directa" sobre el aplazamiento decidido por el consorcio del futuro TMT.

No obstante, el ministro ha subrayado que tras años de conversaciones con este organismo se ha abierto la posibilidad de que Canarias, y en concreto La Palma, pueda albergar otra serie de proyectos astrofísicos porque "se ha visibilizado" al Observatorio del Roque de los Muchachos, y esto "es tan positivo como el propio TMT".

Duque ha recalcado que desde el punto de vista técnico no se puede "hacer más" para que el mayor telescopio óptico del mundo opte por La Palma y se ha congratulado de que la cooperación entre las diferentes administraciones y organismos científicos haya hecho posible que "Canarias esté ahí, que su emplazamiento sea igual de valioso que Hawái para cumplir las expectativas técnicas" del proyecto.

Rafael Rebolo ha precisado además que retraso en la decisión se debe al hecho de que en el proyecto inicial del TMT no estaba previsto que entrase una aportación financiera del Gobierno de Estados Unidos que, no obstante, no se pronunciará rápidamente, y ha subrayado que el IAC está dispuesto a aportar las soluciones tecnológicas que sean necesarias, "pero hay que esperar".

El ministro ha puntualizado al respecto que los españoles tienen que confiar en sí mismos -"No somos menos que nadie"- y ha ironizado sobre el hecho de que si el retraso hubiese surgido en un proyecto español enseguida habría críticas acerca de que el Gobierno central o el canario son lentos.

Por el contrario, ha apuntado, han sido "más rápidos en el trabajo realizado que ellos en decidir", a lo que la consejera canaria de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, ha reiterado "el compromiso firme" del Ejecutivo autonómico de "pelear" por el TMT "de la mano" del Gobierno de España mientras haya una posibilidad".

Conformado por organismos científicos de EEUU, Canadá, Japón, China y la India, el consorcio del TMT siempre ha tenido a Hawái como primera opción y a La Palma como alternativa, pero su proyecto ha chocado con una fuerte contestación en el archipiélago del Pacífico, porque la comunidad aborigen considera sagrada la cumbre del volcán Mauna Kea, donde se levantaría el telescopio.