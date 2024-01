Una ratonera en el corazón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Mezclar coches y cochitos no parece una buena idea en La Isleta, el punto más delicado del tráfico de la ciudad. Entre los vecinos de La Isleta no se ve con buenos ojos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya decidido encauzar el acceso al barrio portuario por Pérez Muñoz durante la celebración del carnaval 2024. Y que, encima, se haya dispuesto una feria de atracciones en la plaza de La Luz, con un trasiego de gente que va a ralentizar aún más la entrada a La Isleta por Pérez Muñoz.

«Esto va a ser peor que una ratonera», explicó el representante del Pacto Vecinal, José Antonio Martín Mesa, en la segunda asamblea que se organizó en La Isleta para recabar apoyos en la denuncia que se quiere presentar contra el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y que, por el momento, solo cuenta con 68 adhesiones.

La asamblea vecinal tuvo lugar en la misma plaza de La Luz, donde una actividad frenética trataba de terminar de levantar la feria de atracciones que se ha montado en este punto por la celebración de los carnavales en el Puerto de La Luz y de Las Palmas y la parte baja de La isleta.

Los cochitos están colocados a ambos lados de Pérez Muñoz, que se perfila como acceso principal a La Isleta, a la espera de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decida el plan de tráfico del carnaval 2024. Está previsto que el dispositivo se presente este miércoles, a solo veinticuatro horas del inicio de 'Los Carnavales del Mundo', lo que ha generado un gran desasosiego entre vecinos de La Isleta y empresarios de la urbanización El Sebadal, que todavía no saben cómo se tendrán que organizar para que la celebración del carnaval afecte lo menos posible a sus negocios, trabajos y su vida cotidiana.

Por el momento, la única información que sobre el tráfico se ha dado respecto al carnaval es la ofrecida por la Autoridad Portuaria.

Esa incertidumbre que sufren los vecinos quedó patente en la asamblea que se celebró en la tarde de este martes en la plaza de La Luz.

La ubicación de las paradas de guaguas y la falta de alternativas de entrada y salida al barrio portuario sobrevolaron todo el encuentro.

«Se va a armar la de Dios aquí», señalaba una vecina preocupada por el aumento de la presión automovilística que supuestamente sufrirá la calle Pérez Muñoz. A su lado, Mesa ratificaba el temor de estos ciudadanos: «esta será la única entrada a La Isleta, esto va a ser un escándalo, las colas van a llegar a Triana».

Cortes de tráfico por el carnaval 2024

En el barrio no se entiende que los cortes de la GC-1 y de Belén María en los actos multitudinarios del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria presione todavía más una de las entradas principales a La Isleta, que ya de por sí soporta unos volúmenes de tráfico considerables.

A ello se suma la advertencia del sector del taxi de no acudir a esta zona de la ciudad si no se garantizan unas condiciones mínimas para ofrecer el servicio de manera ágil. «Siento claustrofobia porque parece que no voy a poder salir de La Isleta si lo necesito», expuso otra asistente al acto.

Los vecinos siguen recabando apoyo para denunciar la fiesta, que entienden como una imposición municipal. No están en contra de los carnavales, pero sí de que no se haya consultado al vecindario ni planteado alternativas. «Nos ponen el carnaval, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se preocupa de mejorar La Isleta», exponen. Y comienza el recitado de agravios: Canarias 50, edificio Racsa, taller de megayates...