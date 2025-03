Las primeras noches de carnaval se cierran con incidentes leves

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 12:10 Comenta Compartir

Torceduras, intoxicaciones etílicas y actuacionescon menores fueron la nota común de las primeras noches de carnaval celebradas en Las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana, en unas jornadas marcadas por la tranquilidad, según explicó el concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Josué Íñiguez.

Aunque por ahora no se han ofrecido datos concretos de las intervenciones en las primeras noches del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el edil aseguró que «si vamos viendo la estadística de incidentes de este carnaval a lo largo de los años y levantamos la mirada 15, 20 años atrás, hemos reducido de manera más que notable« el número de intervenciones.

Defendió que estamos viviendo «un carnaval seguro, sin nada que reseñar», pese a que ha habido ya actos en los que se han concentrado más de 18.000 personas en elentorno del parque de Santa Catalina.

Íñiguez reseñó también la importancia de la labor que despliega la policía social, «que trabaja con menores, de forma que tenemos policías solo dedicados a eso, pues para llamar a sus padres e intentar prevenir también desde el punto de vista de la educación».

Respecto a la propuesta de denuncia que presentaron dos agentes de la Policía Local contra la carroza anunciadora del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el edil de Seguridad indicó que se ha abierto un procedimiento para recabar los datos y elaborar un informe que concluirá, o bien en el archivo de la propusta de denuncia, o bienen la remisión del caso al Cabildo de Gran Canaria para que decida si los actos fueron sancionables.

Aunque la carroza, que es de una asociación privada, tenía el permiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para circular, en el momento en que se produjo el control de la Policía Local, el conductor no pudo exhibir el permiso para transportar personas, así como tampoco otros documentos requeridos, como vehículo carecía de declaración responsable por parte del titular sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas y administrativas; del certificado técnico de seguridad estructural de la plataforma y su aforo; de una memoria de seguridad y autoprotección; y de un certificado de instalación eléctrica y extintores.

«Se levanta un acta inspectora y se determina lo que ocurrió,» expuso el edil Íñiguez, «a lo mejor no le falta esa documentación y simplemente no la tenía encima, por eso hay que hacer un informe, ya que a lo mejor todo se soluciona aportando un papel, no lo sabemos, todo se comprueba».