«Es como ir a las Olimpiadas y llevarse el oro»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de febrero 2025, 23:30 Comenta Compartir

Vivencias y recuerdos de 49 años de trayectoria carnavalera desde que comenzara su andadura como murguero en 1976, año de fundación de Los Nietos Kika. Eso es lo que va a tratar de plasmar Orlando Jiménez, presidente de esta afilarmónica referente de la fiesta, en el pregón que va a ofrecer este sábado, en el escenario del parque de Santa Catalina, a las 21.00 horas, con el que arranca oficialmente la cita de 'Los Juegos Olímpicos' de Las Palmas de Gran Canaria.

«Es un honor», reconoce quien entiende que protagonizar este pregón supone «un reconocimiento a un humilde murguero» que lo afronta como «un reto» muy diferente del que ya protagonizara en 2007 -edición en el que la afilarmónica de Arucas pregonó el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto a la Terremoto de Alcorcón-, ya que en esta ocasión recae en él todo el protagonismo. «Ahora me ha tocado ser, como digo yo, el artista invitado», dice con mucho sentido del humor.

Explica que ser el encargado de dar la salida a una fiesta que se va a prolongar hasta el 16 de marzo «es como el que va a las Olimpiadas y, después de estar trabajando muchos años, se lleva la medalla de oro».

Y es que confiesa que ve en esta encomienda que le hizo la organización del carnaval capitalino al cierre de la pasada edición «una recompensa que no estaba en mi mente» y también un reconocimiento a los grupos que son el alma de la fiesta. «Las murgas son el colectivo más importante, más grande y tenemos mucho que decir y mucho que aportar», indica.

Respecto a la preparación del pregón en sí, apunta que comenzó a trabajarlo hace relativamente poco. Así, comenta que «durante el mes de noviembre y diciembre ya me puse a darle vueltas un poco al disco duro y fui apuntando cositas, anécdotas e historias y lo fui más o menos elaborando. Y hace como unos diez o quince días ya preparamos el guion y está maqueado» para la cita de este sábado.

Ampliar La Afilarmónica Los Nietos de Kika, en la pasada edición del carnaval capitalino. C7

Orlando Jiménez, que quiere preservar el contenido de su discurso hasta el momento de ofrecerlo al público, sí que avanza que «vamos a hablar de carnaval, que es lo importante». Por eso relatará «vivencias y anécdotas», ya que se trata de «contar un poco la historia de un murguero» y de sus entresijos.

Señala que estar en una murga es una actividad que esconde «mucho trabajo detrás, sacrificio, anécdotas, momentos dulces y también amargos, porque son muchos años de historia».

Una historia que dice nunca pensó sería tan longeva cuando, en 1976, «un grupo de amigos nos unimos» para crear Los Nietos de Kika. Pero afirma que lo de ser murguero «es un gusanillo que te entra» y que en el caso de su afilarmónica tiene garantizada la continuidad, pues desde 1982 existe Los Biznietos de Kika.

En cuanto a su visión del carnaval de la capital grancanaria en estos casi 50 años de vida, apunta que «ha ido creciendo», como muestra el hecho haber obtenido la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Además, recuerda que «los primeros escenarios eran casi caseros y hoy en día hay unas grandes infraestructuras, medios de comunicación, técnicas y escenografías que antaño no existían, y cada vez esto va a más».

Además, recalca que «el carnaval es una fuente de ingresos muy grande, enorme para la ciudad, hablamos de muchos millones». Pero también es una actividad de la que «vive mucha gente durante todo el año, como costureras, diseñadores, artistas, coreógrafos... Es un mundo».

Por último, señala que «honestamente no tengo nervios» de cara a la cita de este sábado, pero «ese gusanito cuando subes al escenario, si no lo sientes es que no estás viviendo lo que estás plasmando».

Pasacalles anunciador

Pero antes de que Orlando Jiménez suba a escena, el Ayuntamiento informa que un desfile anunciador recorrerá las calles del Puerto desde las 20.00 horas. La comitiva partirá desde Juan Rejón, esquina Pérez Muñoz, y estará integrada por batucadas, los personajes de la fiesta, representantes de los grupos de comparsas y murgas adultas e infantiles y los aspirantes al trono y ganadores salientes de la corte de 2024, que llegarán hasta al parque de Santa Catalina a bordo de la carroza anunciadora.

Allí, en el escenario diseñado por Carlos Santos el Nieto de Kika brindará a la ciudad un pregón que se podrá seguir en directo a través de Televisión Canaria, y que concluirá con la actuación musical de la orquesta El Combo Dominicano.

Asimismo, el carnaval en los distritos comienza este fin de semana y el escenario del Parque acogerá este domingo el primero de los concursos de la cita de 'Los Juegos Olímpicos', el de disfraces adultos, a partir de las 21.00 horas.