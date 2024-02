El murguero eterno que será pregonero en 2025

Detrás de su eterno disfraz de payaso se esconde un currículo sorprendente para un murguero: fue uno de los pioneros del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tiene un disco de oro y hasta actuó en Madrid junto a Tina Turner en 1987. Se llama Orlando Jiménez y es uno de los eternos Nietos de Kika, aquel grupo de murgueros con los que el carnaval empezó a latir en 1976, cuando las pulsaciones de la débil fiesta pasaban también por la peña Anzofé (que luego serían Los Hijos de Caín) o la comparsa Los Caribe. Lleva desde el principio en la afilarmónica aruquense y el año que viene será el pregonero del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, según anunció este domingo la concejala Inmaculada Medina.

«Todavía estoy en el aire», explica en la mañana de este lunes, aun sin haber digerido del todo la sorpresa que se llevó en el balcón del club Victoria. «Al principio no me enteré muy bien, sé que escuché mi nombre, pero luego vino el presidente de Los Nietos de SaryManchez, me lo dijo y me dio la enhorabuena», evoca. Ese abrazo de Nieto a Nieto le hizo darse cuenta de que será el pregonero del carnaval olímpico. «Me emocioné», reconoce.

Asegura que, en ningún momento, la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria le insinuó nada de sus intenciones. Tan solo le insistieron en que estuviera el domingo el Victoria para la quema de la sardina, pero como no era la primera vez que acudía, tampoco le dio mayor importancia. «Ahora sé que hablaron con cuatro o cinco veteranos de la afilarmónica que lo tenían muy callado», expone Jiménez, «la verdad es que cuando me lo dijeron, me impactó mucho».

Ya fue pregonero en 2007

No es la primera vez que se encuentra con un reto de este tipo. En 2007, la afilarmónica Los Nietos de Kika ya pregonaron el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto a la Terremoto de Alcorcón. Sin embargo, su designación individual ya empieza a quitarle el sueño, abrumado entre el honor y la responsabilidad. «Ya empecé a reflexionar sobre lo que esto significa», indica Orlando Jiménez.

«Todavía es muy pronto para decir cómo va a ser el pregón, pero mi mujer (que siempre lo acompaña y a la que también le gusta disfrutar del carnaval) ya me ha dado alguna idea», reconoce, «todavía no puedo adelantar nada».

Tiene todo un año por delante para hablar con ella y con la organización del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de las posibles ideas que jalonarán el pregón de la edición de 2025, la dedicada a los juegos olímpicos.

Pero con su trayectoria está claro que la inauguración oficial del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año que viene tendrá un marcado sabor murguero.

Orlando Jiménez lleva en Los Nietos de Kika desde 1976, momento en el que se fundó. «Me estoy marchando desde entonces pero nadie viene», bromea el actual presidente de la agrupación.

En la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento se asegura que de Orlando Jiménez «hay que resaltar su implicación histórica con el carnaval, y su condición de miembro fundador de la afilarmónica».

Esta murga, que siempre se ha definido como una gran familia, obtuvo sus tres primeros premios de interpretación en el concurso de los años 1977, 1980 y 1982. A pesar de los tres años de disolución (2003-2006), Los Nietos de Kika fueron siempre y son referencia de este carnaval.