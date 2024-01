«Kember es el 'alter ego' perfecto para Alejandro»

Con el patrocinio de Bazar La Palma, Carrozas José Halcón y Solo espectáculos by Solo Extensiones, presenta el espectáculo '¡No me caí! Fue todo una pesadilla' con un diseño propio junto con Natalia Osorio.

–Preséntese ante el público...

–Mi nombre es Alejandro, un chico de 21 años que en ocasiones se convierte en Drag Kember.

–¿Qué le motivó a presentarse este año?

–El año pasado por motivos familiares y personales no pude presentarme y no podía resistirme a hacerlo este año.

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

–Mi personaje como Kember me ayuda a olvidarme de los problemas del día a día y me ayuda a ser todo lo contrario a lo que soy diarios.

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–Kember es todo lo contrario a Alejandro, Kember es lujo, Kember es locura, sin duda el 'alter ego' perfecto para Alejandro.

–¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

–2010 cuando ganó Drag Mandrágora.

–¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Fue el momento en el que decidí que yo en un futuro también quería estar ahí.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–El brillo, la libertad, la música…

–¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

–No tengo drag referente, creo que cada drag tiene algo que lo hace destacar y que es su fuerte. Si juntáramos todo eso, tendríamos el drag perfecto y sería nuestro referente.

–Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

–Llevo desde mucho antes de carnavales del año pasado, puesto que me iba a presentar en 2023, pero debido a problemas familiares y personales no pude. Hemos retomado todo este año, mejorado un 100% el espectáculo, cambiándolo a mejor y haciendo muchas más cosas para que el espectáculo se viera lo más completo posible. Es Kember en estado puro. No quiero adelantar nada salvo que espero que este año el atrezzo no me haga caerme.

–¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag para mejorarla?

–Siempre se pueden hacer muchas cosas para que el espectáculo se vea mejor, pero ya de por sí la gala drag es algo muy canario y que la gente del pueblo vive con nosotros, eso significa que el trabajo que se está haciendo se hace bien, la cuestión es mantenerlo para que la gala perdure por mucho tiempo.

- ¿De qué iría disfrazado a un mogollón de los carnavales del mundo sin un atuendo drag? ¿Por qué ese disfraz?

De roscón reyes puesto que las fechas se han pegado bastante y podría ser un vestuario superoriginal.

-No entiende el carnaval sin...

-La gala drag.