Drag Inkill: «Mi espectáculo es una reflexión en voz alta contra la intolerancia»

Drag Inkill, alter ego de Daniel Morales Navarro, participará este domingo 28 de enero en la preselección drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 20.30 horas, con el patrocinio de La Bowie Bar y presentando el espectáculo 'En nombre de la democracia'. Defenderá un diseño ideado porJosep López Martí y S.L. en decimosegundo lugar, como quedó establecido en el sorteo de participación que se llevó a cabo el pasado viernes en el acto que se celebró en la plaza de Santa Ana.

–¿Qué le motivó a presentarse a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–De un modo u otro el drag siempre estuvo a mi alrededor, desde la admiración o en el acompañamiento a otros drags, pero siempre hubo un deseo de vivirlo en primera persona. Este año ese deseo se intensificó hasta tal punto que no podía dejarlo escapar. ¿Y qué mejor sitio que éste?

–¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional la experiencia?

–Soy bailarín y coreógrafo y decidí embarcarme en esta aventura porque estaba sediento de experiencias nuevas y de crecimiento profesional, así que ahí está el foco de lo que espero profesionalmente: abrir nuevas puertas para descubrir nuevas maneras de abordar los espectáculos que produzco. A nivel personal me he movido en esta aventura siempre desde la ilusión y espero que sea así hasta el final (aunque reconozco que he tenido mis altibajos).

–¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

–No creo que haya mucha diferencia entre el uno y el otro. Más bien diría que son el complemento perfecto para evolucionar como persona y artista.

–Cuál es la primera gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que recuerda?

–La primera, la de 1998.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

–Tenía ocho años y para mí se abrió todo un mundo de posibilidades, descubriendo que a través de una acción artística se puede abordar un sinfín de propuestas en las que hay cabida para todo y todas las personas.

–¿Qué le atrae del mundo drag?

–Como decía antes, me atrae porque es una disciplina que se puede abordar de mil maneras y que no está encasillada en un solo registro. Es libertad y derecho a ser transformado y a transformar. ¡Y qué necesario es seguir transformando!

–Cuál es su drag referente y por qué?

–Prefiero tener de referencia al colectivo drag en general, desde las primeras que se aventuraron a generar el cambio como a las nuevas generaciones con esas ganas inmensas de comerse el mundo. Pero si tengo que decir un nombre, por su identidad y su manera de entender este arte: Sasha Velour.

–¿Cuánto lleva preparando el acto con el que se presenta al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–La primera idea vino a la cabeza en abril de 2023, aunque el sprint final ha sido en los últimos dos meses.

–¿Puede dar detalles del tipo de música y acompañamiento de su show?

–Es una reflexión en voz alta contra la intolerancia, trasladada al carnaval.

-¿Qué quitaría y qué añadiría a la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

–Una mejora de las condiciones económicas compensaría mucho más todo el esfuerzo que hay que hacer para participar en esta gala.

–¿De qué iría disfrazado a un mogollón?

–Con una alegoría del carnaval de Venecia por su estética.

–No entiende el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin...

–Una buena gala de drags canarios.