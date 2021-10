«A Venezuela le tocaría Beethoven para intentar superar su compleja crisis»

«El pueblo venezolano es muy luchador. Nosotros nos sentimos canarios, somos un mismo pueblo, evidentemente con una diferencia que es una crisis muy compleja que debe solucionarse y tenemos que apostar por ello todos los venezolanos. ¿Qué música le pondría yo? ¡Imagínate! Yo le pondría la música más esperanzadora, porque lo que necesitamos es esperanza para encontrar una solución... Tocaría un Beethoven, la 'Heroica', que es la que vamos a tocar acá, que muestra un heroismo que es lo que se necesita para soportar una crisis tan compleja». Así respondió ayer el director de orquesta Gustavo Dudamel cuando este periódico le preguntó qué música interpretaría para que su Venezuela natal superase su difícil situación actual, dentro de la rueda de prensa que protagonizó en el marco del 37º Festival de Música de Canarias.

El director nacido en Barquesimeto el 26 de enero de 1981 y que es una de las mayores estrellas contemporáneas de la música clásica, rompe todos los esquemas. También fuera del escenario. No le tiembla el pulso a la hora de alejarse de los clichés tradicionales y rancios y se presenta ante los medios, recién terminado un ensayo con la Mahler Chamber Orchestra en el Teatro Pérez Galdós, en camiseta, vaqueros y playeras. Y es que el venezolano sigue fiel a sus comienzos, al ideario a pie de calle que aprendió como uno más dentro de El Sistema de orquestas infantiles y juveniles, que recuerda con mucho orgullo.

« Todos los días recuerdo la primera vez como una verdad absoluta. Me convenció la vida de ser músico cuando estaba sentado en una orquesta. Eran como unos 600 músicos, la celebración del aniversario del sistema de orquesta de mi ciudad, que fundó José Antonio Abreu. Fue un 28 de mayo. Yo estaba en el atril número 40 de los segundos violines. Estaba sumergido en un mar de niñas y niños y cuando sonó esa primera nota, que estoy seguro que no fue perfecta, pero la energía de ese sonido fue lo que me enamoró y me bendijo para poder ser músico», rememoró.

De ahí que se mostrase radiante a la hora de valorar la experiencia con la Orquesta del Encuentro, compuesta por jóvenes talentos de 12 nacionalidades a la que ha dirigido en tres conciertos, incluidos los inaugurales de este festival, el pasado domingo y lunes, en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente. «Con los jóvenes me sentí parte de ellos, como uno más. Yo nací de eso y soy eso, es la esencia del proyecto y me siento totalmente reflejado», subraya el nuevo director de la Ópera de París.

«Ha sido un honor y un privilegio participar activamente en este importantísimo Festival de Música de Canarias. Tuve la oportunidad de estar aquí hace unos años, con la Orquesta de Gotemburgo y fue muy corto el tiempo que estuvimos, pero palpé una energía, una excelencia y un concepto del arte como ente de unión y transformación que fue lo que nos hizo que no dudásemos a la hora de comenzar a proyectar qué hacer con los jóvenes de la Orquesta del Encuentro y celebrarlo aquí», explicó el director venezolano sentado en un butacón en el salón Camille Saint-Saëns del Pérez Galdós.

Para él, los participantes en este proyecto, entre los que se incluyó a ocho jóvenes músicos de las islas, han salido «transformados» con esta experiencia. «Han tenido la oportunidad de tocar con una orquesta y de tener unas clases regulares. Ha sido una manera de transformarse, reinspirarse y renacer en lugares tan hermosos como Tenerife y Gran Canaria. Ha sido conmovedor y muy especial. Se ha demostrado que la música es una herramienta de transformación social, tal y como hemos palpado en estos jóvenes que han venido de tantos lugares del mundo», añadió.

«Yo creí en una orquesta juvenil, tocando y soñando. Cuando podemos conseguir el espacio y el apoyo para poder desarrollando este tipo de proyectos, se convierten en mágicos. El del lunes, además de ser el último concierto, todas las chicas y chicos de la orquesta llegaron a una conexión humana tan especial que hace que el arte cobre su verdadero sentido. Muchas veces se ve la música como un elemento de entretenimiento y una rutina. Allí no había ningún tipo de rutina. Desde el primer ensayo hasta ese concierto han llevado a cabo un viaje maravilloso, una experiencia de vida, tiempos cortos que quedan para el resto de sus vidas», aseguró.

Gustavo Dudamel reconoció haberse sentido como uno más con esos jóvenes. «Hubo un respeto mutuo desde el primer momento y puentes maravillosos que no se ven pero que se sienten en los ensayos y los conciertos. Eso creó un espacio de disfrute, porque al final es un placer llevado a cabo a través de lo más bello, como es el arte, la música».

Considera fundamental «reconceptualizar lo artístico en la educación básica, que suele dejarse un poco a un lado, cuando ahí está el acceso a la belleza y la creación de armonía y balancearse juntos». Apuesta también por las orquestas infantiles y juveniles, ya que defiende que son «microcosmos» que funcionan como una comunidad y que generan «una disciplina ciudadana» que enriquece en todos los aspectos de la vida a sus participantes y a la sociedad en su conjunto.

Mendelssohn y Beethoven

Mañana, en un concierto en los jardines del Hotel Santa Catalina en coproducción del Festival y el Grupo Barceló, y el sábado y el domingo, con sendas veladas de abono en el Auditorio Alfredo Kraus y en el de Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, concluye su participación en esta 37ª edición del Festival. «Tocar con la Mahler Chamber Orquesta siempre es un privilegio. La dirigí por primera vez en 2004. Yo era un niño y algunos de sus músicos también, porque era una joven orquesta que el maestro Claudio Abbado me dio la oportunidad de dirigir y estrenar una relación. Hablamos de una de las mejores orquestas del mundo. A parte de lo virtuosos que son, creo que el espíritu artístico que lleva en sí es maravilloso».

Mañana interpretarán la 'Sinfonía nº3, Escocesa', de Mendelssohn, y la 'Sinfonía nº3, Heroica', de Beethoven, y en los dos siguientes la 'Sinfonía italiana', de Mendelssohn, y la 'Sinfonía nº6, Pastoral', de Beethoven. «Son programas muy bien balanceados», según Dudamel, «con unas sinfonías emblemáticas», que incluyen también «el mensaje hermoso de la 'Heroica' de la celebración de la vida», especialmente pertinente ahora que poco a poco se atisba «luz al final del túnel» con esta pandemia que reconoce que «ha sido un punto de inflexión» que nos ha cambiado a todos para siempre.