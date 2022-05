«A mí me tocó trabajar. Ella sí pudo disfrutarlo»

José Medina no pudo disfrutar de la festividad canaria porque tuvo que viajar a Tenerife por trabajo. «Este año me tocó trabajar en el puente, pero ella si pudo disfrutar del Día de Canarias con amigos en Gran Canaria», dijo José Medina, que aunque en esta ocasión no pudo celebrarlo junto a su pareja, se mostró alegre por ella. «Si este año hubiese tenido la oportunidad, estoy seguro de que me hubiese ido de asadero con amigos. Aunque también hubiese optado por ver la final de la champion tranquilo en casa», afirmó Medina entre risas. Por su parte, Irina N., apasionada de la danza, no quiso perderse el festival de baile urbano 'Rockda House Canarias' celebrado este pasado fin de semana en el pabellón municipal de deportes de Santa Lucía de Tirajana. «Mi hija compitió con su escuela de baile este sábado», alegó Irina N.

Temas Especial Día de Canarias 2022