Detenida una mujer en Santa Cruz de Tenerife por hacerse pasar por abogada para tramitar permisos de extranjería

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras una información en la que se conocían as actividades presuntamente irregulares que esta persona venía desarrollando

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:34

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de los delitos de intrusismo profesional y estafa.

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras una información recibida por parte de la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife en la que se ponía en conocimiento las actividades presuntamente irregulares que esta persona venía desarrollando en el ámbito de trámites relacionados con extranjería.

La detenida actuaba en representación de ciudadanos extranjeros, ofreciendo servicios relacionados con la tramitación de cartas de invitación, solicitudes de residencia legal, obtención de la nacionalidad española y otros procedimientos administrativos, detalla la Policía Nacional.

Para ello, utilizaba una imagen profesional que hacía creer a sus clientes que era abogada o asesora legal especializada en la materia, generando así un engaño continuado.

A lo largo de la investigación se tomó declaración a los afectados, quienes reconocieron haber contratado y pagado por los servicios ofrecidos por la detenida, bajo la falsa creencia de estar siendo atendidos por una profesional habilitada.

Además, los agentes pudieron constatar que también ofrecía la gestión de citas ante la Oficina de Extranjería, un trámite de carácter oficial y gratuito, por el que cobraba diferentes cantidades, incurriendo así en un aprovechamiento ilícito de un recurso público.

El análisis económico permitió identificar numerosos ingresos bancarios de origen particular, con pagos que oscilaban entre pequeñas cantidades y cifras cercanas a los 500 euros por trámite, realizados desde el año 2020.

Asimismo, se detectó la ausencia de alta en la Seguridad Social, tanto como trabajadora autónoma como por cuenta ajena, y la falta de titulación habilitante, según confirmó el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Consejo General de la Abogacía Española.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito de intrusismo profesional.

