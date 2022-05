«Apostamos por una Santa Cruz activa, viva y dinámica»

Alfonso Cabello es un político elocuente, que ama su ciudad, algo que transmite en cada vídeo que sube a sus redes sociales. En la actualidad, ocupa el cargo de concejal de Gobierno del Área de Presidencia además de ser el presidente del Organismo Autónomo de Fiestas y dirigir la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. La ciudad está viviendo en estos momentos una explosión de eventos con una amplia oferta cultural que está convirtiendo a la capital chicharrera en centro de importantes celebraciones. Hablamos con él sobre turismo, viviendas vacacionales, gastronomía y por supuesto, sobre los próximos carnavales que se espera, serán, apoteósicos.

-En Santa Cruz de Tenerife se nota en los últimos años una mayor afluencia de personas de distintas nacionalidades. ¿Qué tiene Santa Cruz para que se esté convirtiendo en un destino turístico importante de Canarias?

Yo creo que aquí hay una serie de factores que coinciden. Ser capital turística, de una isla turística, de un destino maduro, como es la isla de Tenerife o la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un efecto de atracción muy importante. Siempre digo y he tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros concejales de muchos municipios de toda España, que no es lo mismo ser concejal de Turismo en Santa Cruz de Tenerife, que serlo en Toledo, Valencia o en otros lugares que no reciben seis millones de turistas, como es el caso de la isla de Tenerife, siempre es más fácil porque al final captamos. La realidad es que Santa Cruz de Tenerife es una capital de provincia amable, acogedora, con probablemente la mayor masa arbórea de cualquier capital de su tamaño de todo el territorio español. Es una ciudad en la que se conjuga ser puerta de una reserva de la biosfera, que es Anaga; tener la mayor concentración de comercios de Canarias, tener un entorno agradable en torno a toda esa zona de gran afluencia turística, pasear donde hay diferentes corredores verdes, y hay, culturalmente hablando y comercial y gastronómicamente hablando, muchos atributos. Eso juega un importante papel a la hora de captar visitantes desde el norte y sur de la isla. Me refiero a turistas en este caso, que unido a los que llegan vía cruceros, hacen que Santa Cruz de Tenerife tenga una realidad turística muy importante, fruto de esa realidad turística en la que nos encontramos en los últimos dos años. Han habido tres inauguraciones de tres hoteles nuevos y hay un cuarto que se inaugurará antes de final de año, prevemos. Y la oferta de vivienda vacacional, pues casi se ha duplicado, llegando a ser el 50% de la oferta alojativa en la ciudad.

-¿Qué está haciendo la ciudad para estar a la altura de las principales ciudades españolas y europeas en lo que a oferta hotelera se refiere?

Aquí funciona el mix público-privado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo que realiza es una apuesta para que la ciudad esté activa, viva, dinámica y tenga muchas cosas que ofrecer, muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer. En la ciudad, al final son las empresas privadas las que deciden instalar el proyecto hotelero. Yo soy sospechoso de querer a Santa Cruz, como concejal de la ciudad y chicharrero y gestor del equipo de Gobierno, pero la realidad es que cuando AC hoteles by Marriott, que es la mayor cadena del mundo, decide en plena pandemia inaugurar un hotel en el centro de Santa Cruz de Tenerife, algo de información y estudios de viabilidad tendrá. Cuando Sol Meliá decide meterse en una obra y a su consejero delegado lo tuvimos aquí hace un par de semanas visitándola con la previsión de terminar antes de fin de año, algo de potencial turístico le verá a la ciudad de Santa Cruz. Con respecto a la empresa privada, estamos trabajando en darle certidumbre y ofrecerles un programa de actividades en conjunto que hagan a la ciudad más atractiva para venir. Y aquí es donde me gustaría centrarme un poco. Santa Cruz de Tenerife es probablemente una de las mejores escapadas que se puede hacer de fin de semana dentro del archipiélago canario. Hay otras muchas y muy variadas, pero venir a Santa Cruz es una experiencia muy atractiva y lo es porque este es el kilómetro cero de la isla. Tienes en la capital una planta hotelera que está muy bien, a un precio muy razonable. Una planta en vivienda vacacional, con mucha personalidad, asequible y muy bien ubicada. También el visitante tiene una oferta gastronómica muy amplia, con muchas cosas que probar y productos que degustar, todo ello además con mucha personalidad, como comer la pescadería del Mercado Nuestra Señora de África o en la Gran Avenida de San Andrés. En temas más elaborados de cocina internacional, con aspiraciones Michelín, hay una oferta amplia en el entorno del centro. En lo que se refiere a qué hacer, de aquí a final de año quedarán en torno a 30 fines de semana. Desde la corporación hemos planteado que sucedan muchas cosas todos los fines de semana y que cubra cuanto más mejor, desde la perspectiva cultural, deportiva y de la dinamización comercial. Cuando hablo de cosas, me refiero, por ejemplo, que en este mes de mayo tienen que ver con la fiesta fundacional de la ciudad, donde todos los fines de semana hay tres conciertos diferentes, con al menos dos actividades en la Sala de Arte La Recova y en el Teatro Guimerá, una maratón, tenemos una carrera popular de Binter…En definitiva, albergamos una serie de eventos para que haya una excusa adicional para el dinamismo y por lo tanto, parece que hay una respuesta lógica para poder venir a Santa Cruz.

La vivienda vacacional es un desafío de las ciudades del Siglo XXI. ¿Qué está haciendo la ciudad para ofrecer calidad a los visitantes al tiempo que no se desbocan los precios del alquiler?

¿Cuántas páginas tiene para esta parte? (risas). Me refiero a que claro, se han hecho muchísimas cosas y al final fuimos los primeros de toda Canarias en tener un borrador de una ordenanza que regulara la vivienda vacacional. Después resultó que todas las ordenanzas que se estaban impulsando a ese respecto a nivel estatal, en ciudades com Bilbao, Palma de Mallorca, etc, fueron tumbadas por sentencia judicial, por entender que se incumplían determinados fundamentos en temas que tienen que ver con el derecho de la propiedad. Y tuvimos que parar. Y la realidad, es que el gran problema de la vivienda vacacional, como se llegó a tildar en algún momento, si te fijas, el mercado lo ha ido regulando. Es un tema del que ya no hablamos tanto, que se ha ido regulando y normalizando. No es un problema hoy en día en Santa Cruz de Tenerife, hay problemas puntuales, pero no son de especial relevancia. Lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la vivienda vacacional es el rol que nos toca, y no es otro que conseguir que se vayan regularizando. Al final esta es una competencia del Cabildo Insular de Tenerife. En paralelo, es cierto que Santa Cruz de Tenerife tiene una presión, vamos a decirlo así, sobre el precio de la vivienda y del alquiler, pero porque Santa Cruz de Tenerife, como muchas capitales en toda España, está sufriendo una presión demográfica de gente que quiere vivir en las urbes. Después de la pandemia, se ha vivido, además, un segundo boom en los precios vinculados, que yo creo que todo el año que pasamos en casa, salimos con la aspiración de vivir en un entorno mejor. Y te das cuenta cuando hablas con los representantes de los agentes inmobiliarios que nos trasladan que ahora mismo hay mucha búsqueda activa de compra de vivienda y de alquiler en Santa Cruz de Tenerife con determinados requisitos. Ahí lo de la terraza o el patio es la estrella en cualquier alquiler. Entiendo que tenemos que trabajar para que esto se normalice, para lo que no puede ser vivienda vacacional, no lo sea, edificios completos dedicados a vivienda vacacional, etcétera, pero sin duda la vivienda vacacional es una oportunidad. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto en el entorno de San Andrés, Suculum y Taganana. En esa zona hay 78 viviendas vacacionales, y te aseguro que para los restaurantes y los supermercados de la zona, tener un público extranjero continuo, que un martes, un miércoles, un jueves, consume y compra; un público que viene a utilizar esta zona como puerta de entrada a Anaga para realizar actividades naturales y que suele ser un público con poder adquisitivo alto, para ese entorno concreto la vivienda vacacional es una oportunidad única. Pensemos en otra variable, el entorno del barrio del Toscal. Si no fuera por la vivienda vacacional y otros modelos turísticos, muchas de las casas que están allí no se habrían rehabilitado, cumpliendo con la Ley de Patrimonio Histórico. La inversión necesaria sólo se justifica si hay una rentabilidad económica. Por ejemplo, hay dos explotaciones turísticas. Una es un hotel emblemático que se llama F-24, que reformó una casa bastante grande en el entorno del Toscal y otro se llama High Suits, que también está en el Toscal, y son dos proyectos singulares que han estado en marcha, han producido un efecto dominó en la zona en la que otras casas han seguido el modelo y para nosotros es una oportunidad para el patrimonio histórico y para muchos otros espacios de la ciudad.

Santa Cruz es líder en la concentración de negocios de Canarias y ejemplos como la renovación de Imeldo Serís son buena muestra de que la ciudad quiere seguir compitiendo como centro neurálgico del comercio. ¿Hay nuevos planes para otras zonas?

Estamos trabajando en ello, porque Santa Cruz de Tenerife tiene la mayor concentración de comercio de Canarias. Santa Cruz de Tenerife tiene 14 áreas comerciales de distritos diferentes. En la actualidad estamos trabajando en un proyecto de manera conjunta con la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias para mejorar la calidad de esas zonas comerciales, desde el punto de vista de ofrecer formación a los comerciantes, trabajar con ellos dotándoles de una personalidad singular que permita promocionarse a sus públicos objetivos, en cada uno de los casos. No es lo mismo la zona centro de Santa Cruz de Tenerife, que la Avenida Príncipe de España, en el distrito de Ofra. Tienen unos públicos objetivos diferentes, unas necesidades diferentes y hay que trabajar, con sus especificidades, y en ese sentido, vamos de la mano de los colectivos, con un plan director y un plan estratégico comercial que nos permita trazar estrategias individualizadas.

¿Qué nos puede decir sobre la oferta gastronómica que existe en la actualidad en Santa Cruz?

Santa Cruz de Tenerife es el segundo municipio de la isla de Tenerife con más licencias de bares, cafeterías y restaurantes. Uno de los principales generadores de empleo en Santa Cruz de Tenerife es el ámbito de la restauración y la gastronomía y además, ha ido creciendo en peso a lo largo de los últimos meses. Por ello, desde el Ayuntamiento trabajamos con un plan de choque para todo lo que ocurrió en la etapa de pandemia, como fueron las terrazas express y la minoración de la presión fiscal, entre otros aspectos importantes. Hay que recordar que en Santa Cruz de Tenerife no se paga por las terrazas express y este año, además, no se va a pagar por la tasa de basura. Creo que estas decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz son relevantes como apoyo a los comerciantes. En lo que respecta al cliente, hemos visibilizado aquellos proyectos más punteros, no por precio, sino por la diferenciación que tienen como es «degusta Santa Cruz», en la que ahora mismo estamos inmersos y que cuenta con una ruta de la tapa hasta el día 31 de mayo dentro de degustalasfiestasdemayo.com. Lo que quiero decir es que trabajamos para poner las cosas fáciles y que aumente la oferta gastronómica en la ciudad, y en ese sentido, Santa Cruz de Tenerife tiene ahora mismo una oferta muy variada, de alto nivel, gastronómicamente hablando. Y en cuanto al precio, hay una gran variedad. Y sobre todo, hay muchos sitios con personalidad e insisto en que es una combinación entre cosas que hacer, cosas que ver y restaurantes. Hay mucha, mucha demanda y una explosión de consumo, pero lo positivo es que la gente está eligiendo Santa Cruz para comer, para pasear y eso se traduce en más aperturas y en más contrataciones.

Tras dos años de muchos sacrificios, el próximo mes junio vuelven los Carnavales. ¿Hay alguna sorpresa que nos pueda adelantar?

Los mejores Carnavales de Canarias y Carnavales originales de Canarias, que son los de Santa Cruz de Tenerife se van a celebrar en la calle entre el día 23 y 26 de este mes de junio; unos carnavales que van a ser únicos, no solo por la fecha en la que se van a celebrar y por el formato, sino por la intensidad con la que se va a acoger. Vamos a arrancar de un jueves a un domingo donde va a ser un no parar de actividades. Carnaval en la calle, Carnaval de noche, Cabalgata, ritmo y armonía, entierro de la Sardina. Va a ser una continua actividad carnavalera que pretendemos que sea el punto de inflexión con respecto a la etapa que nos ha tocado vivir. Para nosotros, estas fiestas de mayo y el Carnaval tienen que ser el punto de inflexión de la superación de esta pandemia global. Aparte de eso, es una oportunidad muy buena, turísticamente hablando y para quienes lo visitan, por lo tanto, prevemos que sea una fecha que yo me atrevería a recomendar a todos los lectores del periódico que fueran reservando para venirse del 23 al 26 a disfrutar del Carnaval de calle, y para aquellos que les guste la parte de concursos y galas, que sepan que arrancamos a partir del día 3 de junio con todos los concursos, comparsas, rondallas, murgas, etcétera.

El baile de magos de la capital volvió con una afluencia de gente importante. ¿Qué balance hace de estas primeras semanas de las fiestas de mayo? ¿Ve en la población las ganas de volver a disfrutar de la calle?

Recuperar el baile de Magos fue toda una experiencia. La realidad es que se vendieron todas las mesas, 700 exactamente en 23 minutos. Eso es un ritmo, que me atrevería a decir, de concierto de U2. A partir de ahí, la gente podía tener acceso libre mientras fuera con el traje típico. Se concentraron en torno a las 14.000 personas y estamos hablando de uno de los primeros grandes eventos en la isla de Tenerife, en Santa Cruz, sin duda y coincidiendo con las fiestas fundacionales, en el día de la fundación de la ciudad.