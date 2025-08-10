Actividades al aire libre y frente al mar para impulsar la salud mental de los mayores El Cabildo de Tenerife u la ULL organizan varias actividades

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS) y la Universidad de La Laguna (ULL), ha reforzado este verano el Proyecto FARO, una iniciativa que promueve la salud mental de las personas adultas mayores mediante actividades al aire libre, especialmente en entornos naturales y frente al mar.

Durante los meses estivales, el programa ha desarrollado talleres de psicoeducación sobre ansiedad, sesiones de 'mindfulness', respiración consciente y estimulación cognitiva en municipios como Candelaria, San Miguel de Abona y Santa Úrsula, según ha detallado este martes el Cabildo en un comunicado.

Las actividades se realizan en playas, plazas y centros al aire libre, fomentando la participación social, la gestión emocional y el bienestar de este colectivo.

Según ha explicado el consejero de Educación para la Prevención, Juan Acosta, el aislamiento y la ansiedad suelen acentuarse en verano en las personas mayores, por lo que el proyecto apuesta por «contextos accesibles y motivadores para mantener la intervención durante esta etapa».

Con una financiación de tres millones de euros, el Proyecto FARO se consolida, según el Cabildo. como un modelo de prevención en salud mental comunitaria. Entre febrero y julio de 2025 ha registrado 7.933 participaciones y 590 acciones preventivas, abordando 25 temáticas diferentes en colaboración con 25 centros educativos, sanitarios y de mayores.

El programa articula una estrategia insular que une a profesionales del ámbito sanitario, social y educativo para detectar situaciones de riesgo, promover hábitos saludables y reforzar la red de apoyo de las personas mayores y sus familias