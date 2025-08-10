Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
pie de foto.

Actividades al aire libre y frente al mar para impulsar la salud mental de los mayores

El Cabildo de Tenerife u la ULL organizan varias actividades

Efe

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:38

El Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS) y la Universidad de La Laguna (ULL), ha reforzado este verano el Proyecto FARO, una iniciativa que promueve la salud mental de las personas adultas mayores mediante actividades al aire libre, especialmente en entornos naturales y frente al mar.

Durante los meses estivales, el programa ha desarrollado talleres de psicoeducación sobre ansiedad, sesiones de 'mindfulness', respiración consciente y estimulación cognitiva en municipios como Candelaria, San Miguel de Abona y Santa Úrsula, según ha detallado este martes el Cabildo en un comunicado.

Las actividades se realizan en playas, plazas y centros al aire libre, fomentando la participación social, la gestión emocional y el bienestar de este colectivo.

Según ha explicado el consejero de Educación para la Prevención, Juan Acosta, el aislamiento y la ansiedad suelen acentuarse en verano en las personas mayores, por lo que el proyecto apuesta por «contextos accesibles y motivadores para mantener la intervención durante esta etapa».

Con una financiación de tres millones de euros, el Proyecto FARO se consolida, según el Cabildo. como un modelo de prevención en salud mental comunitaria. Entre febrero y julio de 2025 ha registrado 7.933 participaciones y 590 acciones preventivas, abordando 25 temáticas diferentes en colaboración con 25 centros educativos, sanitarios y de mayores.

El programa articula una estrategia insular que une a profesionales del ámbito sanitario, social y educativo para detectar situaciones de riesgo, promover hábitos saludables y reforzar la red de apoyo de las personas mayores y sus familias

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  7. 7 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  8. 8 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Actividades al aire libre y frente al mar para impulsar la salud mental de los mayores

Actividades al aire libre y frente al mar para impulsar la salud mental de los mayores