Tenerife y Gran Canaria, en aviso por temperaturas que rondarán los 35 grados

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido este lunes avisos de riesgo para la salud por previsión de altas temperaturas en los próximos días en Gran Canaria y Tenerife.

Para la asignación de niveles de riesgo se ha establecido un algoritmo que incluye las temperaturas máximas previstas, temperaturas umbrales y factores de riesgo de las 13 zonas de «meteosalud» que se han creado en Canarias para la vigilancia de las temperaturas.

Las zonas afectadas por el incremento son municipios que pertenecen a la zona sur, este y oeste y las cumbres de Gran Canaria, así como el área metropolitana de Tenerife, según ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

Estos avisos actualizan los vigentes emitidos desde el pasado 16 de agosto hasta el 20 de agosto, para varios municipios de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.

De esta manera en Gran Canaria el aviso rojo emitido el pasado 17 de agosto se prolongará hasta el 22 de agosto en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, y hasta el mismo día será de color naranja en Mogán y amarillo en Tejeda.

En Tenerife el aviso amarillo por altas temperaturas continuará vigente hasta el 21 de agosto en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife.

La Dirección General de Salud Pública tiene establecido un sistema de vigilancia epidemiológica del impacto de las altas temperaturas sobre la salud de la población, coordinado con los centros asistenciales y de urgencias de Canarias, así como el aviso a dichos centros y a los ayuntamientos afectados de la previsión de situaciones de alerta.

El pasado 17 de junio se activó en Canarias el nuevo sistema de alertas en trece meteoZonas, que son determinadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con fines de predicción meteorológica con similares climatologías de fenómenos meteorológicos adversos y, por tanto, pueden ser consideradas áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto al comportamiento de las temperaturas diarias.

Las zonas de meteoSalud en Canarias con sus correspondientes umbrales de temperaturas cuya superación puede activar el avisos de riesgo son las siguientes:

· En Tenerife: zona metropolitana (31º C), Zona norte (32º C) y zona Sur, Este y Oeste (34º C).

· En Gran Canaria: Zona Norte – capital (32º C), Cumbres de Gran Canaria (33º C), y Zona Sur, Este y Oeste (34º C).

· En La Palma: Cumbres de La Palma (35º C), Zona Este (30º C) y Zona Oeste (35º C).

Las zonas restantes coinciden con las el territorio insular de Lanzarote (34º C), Fuerteventura (34º C), La Gomera (33º C) y El Hierro (31º C).

El criterio para asignar los niveles de riesgo para la salud para situaciones de exceso temperatura, determinado por el Ministerio de Sanidad, se asienta en un algoritmo de decisión.