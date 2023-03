Taishet Fuentes sabía que el mediador estaba grabando las conversaciones: «Habla poquito»

Taishet Fuentes sabía que Antonio Navarro, el mediador que da nombre al caso de presunta corrupción destapado en Canarias, estaba grabando «todas las conversaciones». Y lo sabía porque el propio Navarro se lo reveló en vísperas de un encuentro con el matrimonio formado por Esteban Banús e Inmaculada Roca, los empresarios de licores y del sector ganadero que entraron en contacto con la trama y que están entre la docena de investigados por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital tinerfeña, María Ángeles Lorenzo Cáceres.

En una grabación a la que ha tenido acceso este periódico, Navarro le dice a quien entonces estaba al frente de la Dirección General de Ganadería: «Cuando estés reunido con ellos, habla poquito, porque yo grabo todas las conversaciones, no con los móviles, sino con otro sistema que yo tengo. Para que lo sepas tú solo. El pin grande que yo llevo es un pin de la Guardia Civil, es una grabadora directa que graba hasta cinco horas de conversación».

Esas grabaciones se volcaban en los teléfonos móviles que manejaba el intermediario y dos de esos celulares fueron entregados a la Policía Nacional en presencia de la jueza tras ser denunciado Navarro en 2022 por el entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña.

A la hora de preparar esa reunión con Esteban Banús e Inmaculada Roca, Navarro es quien lleva la voz cantante y Taishet Fuentes asiente en todo momento.

«Si dejo que se suban a la chepa... no, no te equivoques», dice Navarro. «Mi culo siempre será mío y siempre te voy a proteger a ti».

El mediador se mostraba receloso porque el matrimonio le había pedido una factura justificar un ingreso de 5.000 euros que habían hecho a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, presidida por el entonces diputado y tío de Taishet, el socialista Juan Bernardo Fuentes. Esa entidad, según los investigadores, se usaba como pantalla para camuflar los pagos a cambio de presuntos favores administrativos.

«A mí que no me vuelvan a pedir una factura. Si me vuelven a pedir una factura para justificar, llamo delante de ella y digo que le transfieran el dinero», afirma con tono molesto Navarro, que agrega: «Vas a ir a corromper a la gente y ¡me pides justificación!».

«Mima [nombre con el que se conoce a Inmaculada Roca] no es tonta. Si es tan legal como ella dice, por qué está jugando esta partida (...)», prosigue Navarro. «Yo se lo dije: 'Mima, si tú eres tan legal, ¿por qué juegas esta partida?', y mañana se lo voy a preguntar. Y sé lo que va a contestar: que si no lo hace así, no va a conseguir nada en su puta vida».

INVESTIGADOS 12

Doce personas centraron la primera actuación judicial del llamado caso Mediador. En un informe de diciembre del pasado año, los investigadores alertan a la jueza de la aparición de indicios que apuntan a la existencia de «otros actores» en la presunta trama delictiva.

La conversación incluye un pasaje en el que Antonio Navarro le explica al director general de Ganadería que él asesora a dos ministros, que lleva una vida estresante y le pregunta a Taishet si sabe lo que significa «asesorar a un ministro».

«Me imagino», responde el director general de Ganadería. «Cuando hay que hacer algo delicado, ¿a quién llaman?», vuelve a preguntar Navarro. «Para que no se manchen las manos», contesta Taishet Fuentes.

Finalmente, el intermediario de la trama señala que su «idea» idea es «montar un despacho en cada isla, Gran Canaria y Tenerife, para asesoramiento, nada más», en referencia a empresas que tengan trato con las administraciones públicas.

«Eso hace mucha falta», sentencia el director general de Agricultura.

Según la investigación desarrollada durante meses por la Policía Nacional y la Guardia Civil, Antonio Navarro actuaba como enlace entre las personas que estaban en la cúspide de la trama, esto es, Juan Bernardo Fuentes, Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, y los empresarios que buscaban un trato de favor en instancias gubernamentales.