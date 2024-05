Los 'swifties' canarios se quedan fuera de los envíos por paquetería para los conciertos de Madrid

A apenas diez días de los conciertos que Taylor Swift celebrará en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid (el 29 y 30 de mayo), los 'swifties' canarios han desatado la polémica en redes sociales. El motivo es que la plataforma Ticketmaster, responsable de la venta de entradas, no enviará a las islas los paquetes de merchandising VIP asociados a la compra a pesar de que en las condiciones especifica que los mandaría a todo domicilio incluido «en el territorio español».

En un comunicado difundido por el grupo de seguidores de la cantante, Swiftie Events, exigen una solución y denuncian no haber sido debidamente informados. «No ha sido hasta hace unos días que nos dimos cuenta de que los paquetes no estaban llegando (como sí hacían al resto de la península) y tras preguntar por 'X' nos respondieron que no enviaban a Canarias», explican.

A esto se añade que la plataforma había pedido a los compradores VIP confirmar desde hace un mes la dirección de envío para los transportistas con el objetivo de garantizar que llegaran a tiempo para el concierto. Sin embargo, ninguno de los residentes en el archipiélago recibió la negativa del envío a su domicilio.

La única alternativa que se les presenta ahora a los afectados es recoger el paquete en el lugar designado por la plataforma, que apunta a un emplazamiento ubicado en el propio estadio. El inconveniente es que muchos viajarán a Madrid sin tiempo suficiente para recogerlo antes de la cita o bien tendrán que cargarlo durante las más de cinco horas de concierto, si se incluye a los teloneros.

No es la primera vez que Canarias es la gran perjudicada en los envíos por paquetería al no pertenercer al Espacio Económico Europeo. Numerosas empresas evitan la paquetería en el archipiélago por derivados de aduanas y sus costes, pero estos deben estar incluidos en las condiciones de compra. Es por ello que los swifties canarios también han elevado sus quejas a Consumo.

«Queremos que la comunidad swiftie de España sea consciente de esta injusta situación», concluyen. Una demanda que también han apoyado algunos creadores de contenidos y la cuenta fan de la artista en España.