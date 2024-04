Taylor Swift bate nuevos récords con su último álbum 'The Tortured Poets Department'

Taylor Swift parece superar sus propios récords año tras año y no deja de sorprender al público con sus álbumes sorpresa. El pasado viernes publicó el último, 'The Tortured Poets Department: The Anthology', una extensión de 15 canciones de la versión 'simple' y ya es el álbum más reproducido en Spotify en un solo día en 2024, acumulando 313,7 millones de escuchas en la plataforma. De hecho, la cantante batió el récord a las 12 horas superando el último álbum de Beyoncé, 'Cowboy Carter'.

'Midnights', su penúltimo disco consiguió 184,7 millones de reproducciones en Spotify, además de un premio Grammy a Álbum del Año. La creciente popularidad de la artista parece no poder ir a más, algo que también se nota en sus colaboraciones con otros artistas de renombre como Florence + the Machine, con quién ha lanzado el tema 'Florida!!!'. Además ha colaborado con el rapero Post Malone en 'Fortnight', la primera canción del disco que sumó por sí sola más de 25 millones de reproducciones en su primer día, otro récord más de Taylor. El videoclip, protagonizado por la cantante, Malone y los actores Ethan Hawke y Josh Charles, fue estrenado este sábado.

En la misma línea en la que ha obtenido tanto éxito hasta ahora, 'The Tortured Poets Department' expone sus sentimientos más íntimos y confesiones sobre sus relaciones pasadas. De hecho, como no era difícil de especular, muchas de las canciones del álbum parecen hablar de su relación de seis años y posterior ruptura con el actor Joe Alwyn. Este nuevo disco refleja «eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso en igual medida», de acuerdo a las propias palabras de la 'poetisa torturada'.

'Easter eggs'

Swift es famosa por dejar 'easter eggs' para sus fans, pequeñas pistas a descifrar sobre el significado detrás de sus canciones. En base a las letras de las mismas, sus seguidores han identificado en cinco canciones las cinco etapas del duelo, algo que encaja bien con las propias declaraciones de la cantante: «Este período de la vida ya ha terminado, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada que vengar, ni cuentas que ajustar una vez que las heridas han sanado. Y tras reflexionar más, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas. Nuestras lágrimas se vuelven santas en forma de tinta en una página. Una vez que hayamos contado nuestra historia más triste, podremos liberarnos de ella». Desde luego suena a alguien que ha logrado pasar página, como queda claro viendo su relación actual con el jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que se le ha visto públicamente varias veces en los últimos meses.

Por si fuera poco, la cantante decidió aceptar esta teoría creando cinco playlists disponibles en Apple Music tituladas por las canciones escogidas por sus fans. Cada una de ellas recoge diferentes temas de su discografía y representan, de alguna manera, las cinco etapas de una pérdida: negación ('I Love You It's Ruining My Life'), ira ('You Don't Get To Tell Me About Sad'), negociación ('Am I Allowed To Cry?'), depresión ('Old Habits Die Screaming') y aceptación ('I Can Do It With a Broken Heart').