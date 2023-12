La suerte de los elfos y de los tres 8 dejan caer el Gordo por Arguineguín

El receptor mixto El Girasol de la Suerte, en pleno casco viejo de Arguineguín, ya tiene claro cómo atraer a los grandes premios. El sorteo de Navidad de este año les regaló la alegría de haber dado al menos un décimo del Gordo, el 88008. Y la tesis de sus gestores, Natalia Ortiz y Marcos Álamo, medio en broma, medio en serio, es que o guarda relación con los elfos, personajes de cuento que ayer fueron el uniforme de trabajo de Ortiz y Mónica Martín, las personas que atienden el local, o bien tiene que ver con los números que contienen tres 8. «Ya dimos un 5º premio en la Navidad de 2017 y también tenía tres 8».

Sea como sea, el bombo del Teatro Real hizo explotar de júbilo este pequeño negocio de Mogán, con seis años en manos de Mónica y Marcos, pero que durante décadas fue una conocida librería de este barrio marinero. Ataviadas como elfos y armados con cava, fuentes de color, que vienen a ser como bengalas con petardos y una sonada traca contagiaron de alegría a toda la pequeña y pintoresca calle de Luján Pérez, que se convirtió en el foco de atención de vecinos y visitantes.

Celebraron por todo alto que por primera vez en su historia dan un gordo. Antes habían repartido un quinto del sorteo de Navidad y un tercero de El Niño. «No sabemos cuánto hemos vendido, pero lo que nos satisface es que haya caído en Arguineguín, este pueblo se lo merece», apuntaba Marcos Álamo.

Natalia cuenta que a su marido le avisó «la prensa» y que ella al principio se mostró incrédula. Le extrañaba que con un premio así no hubiera recibido la llamada de la Delegación de Loterías, pero es que este viernes, avanzada ya la tarde, aún no había logrado averiguar cuántos décimos había vendido. «De momento sé que uno; pero fíjate, para que luego digan que los boletos azules no salen».

Lo que sí sabe es que este año la gente estuvo muy animada y que vendieron mucho. Es más, Marcos está convencido de que vio el número del Gordo en la tabla donde los imprimen para que los vean los clientes. «Me gustan los números curiosos y pensé pedirle a Natalia que me guardara uno, pero al final lo dejé pasar; la suerte es para el que la encuentra».

5º premio en San Fernando de Maspalomas

Además de este local de Arguineguín, hubo otro receptor de la zona turística del sur que ayer logró repartir suerte. Se trata de la Tabaquería El Gordo II en San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana, que regenta Alexis León desde hace 6 años.

Se enteró por la llamada de este periódico de que había dado un premio, un quinto, el 88979. Anda en racha porque el 30 de noviembre dio un segundo premio de la Lotería Nacional y hace un mes, 65.000 euros en La Primitiva. No sabe a quién pudo vendérselo. «Aquí todo se compra a máquina».