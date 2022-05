«La situación actual es de mucha incertidumbre»

Unas 240 industrias están bajo el paraguas de la Asociación Industrial de Canarias -Asinca-. Su presidente, Virgilio Correa, hace balance del estado actual de las industrias en las islas.

-¿Cuál es la situación de la industria en Canarias?

-Estamos en una situación de muchísima incertidumbre, provocada por los grandísimos incrementos de la energía, combustibles o electricidad. Estamos pagando recibos que se multiplican por tres en relación a hace un año, y también tenemos un incremento de costes importante de materias primas, que dependiendo de la materia prima de la que hablemos algunas han subido un 3,5% y otras entre un 40 y un 80%. También contamos con el incremento de coste de fletes marítimos, del transporte por carretera, etc. En definitiva, estamos en una situación de muchísima incertidumbre. Asumir esos elevados costes y trasladarlos al consumidor de la manera más suave posible se nos hace muy difícil. La industria hizo un esfuerzo enorme durante el confinamiento, y si hablamos del canal Horeca -hoteles, restaurantes y cafeterías-, con los hoteles con cero turístico y los restaurantes y las cafeterías con múltiples restricciones, el descenso de ventas de la industria, en todos los sectores, a nivel general fue importante. A todo esto se une que a partir de abril o mayo de 2021 se produce un incremento de costes muy importante de las materias primas que se recrudece a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que provoca que la industria financieramente está resentida porque no genera los suficientes flujos de caja para estar en una situación de estabilidad. La industria no pudo acogerse en gran medida a las ayudas del Covid-19, que fueron de 1.144 millones de euros, porque había que descender del 30% en ventas, y la realidad es que si una industria pierde el 30% de ventas no sería viable.

FUTURO «Tardaremos en ser parecidos o mejores que antes, la complejidad no ha pasado aún»

-¿Cree que esa línea de ayuda pudo ser distinta?

-Asumimos las bases para poder acceder a las ayudas. Alguna industria pudo acceder por haber descendido el 30% en ventas, que era el requisito principal, y muchísimas empresas que perdieron un 25%, un 27% o un 29% se quedaron en puertas tras haber sufrido más daño de lo que sufrieron otras empresas en general, pero no quiero entrar en polémicas. Estamos esperanzados que a través del Gobierno Canario y el Central se pueda publicar otra línea de ayuda y que la industria pueda acceder con mayor facilidad.

-¿El consumidor a día de hoy debe asumir que los precios deben incrementarse para que la industria sea rentable?

-Estamos intentando trasladar al consumidor final el menor incremento de costes posibles porque entendemos que todos hemos pasado por una situación complicada a nivel general, pero es absolutamente indispensable cierto incremento de precios en los productos, porque estamos sufriendo unos enormes incrementos de costes. Hoy, dependiendo del sector, el incremento de costes de la industria puede estar en torno al 15 ó 20% en general, un incremento muy importante.

-Pandemia, confinamiento, conflicto bélico, etc. ¿Qué más nos queda por asumir?

-Espero que a partir de aquí el mercado de ventas siga estabilizándose. Desde noviembre y diciembre del año pasado estamos con unas cifras sostenidas de recuperación de ese canal Horeca que antes comentaba. No llegamos aún a los niveles de 2019, pero estamos a un 85% de esos niveles y de una manera sostenible.

-¿Cómo vislumbra el futuro?

-Tardaremos en ser parecidos o mejores que antes. Lo que tengo hoy en la mente es una situación de mucha incertidumbre para la industria. La situación compleja para la industria no ha pasado y estamos en plena vorágine de incrementos de costes y no dejan de subir. Esperemos que la subida de los tipos de interés, como ha sucedido en otras ocasiones, sea el comienzo de la bajada del precio de las materias primas, pero no sabemos si en esta ocasión será igual.

MEDIDAS COVID «La industria no pudo acogerse en gran medida a las ayudas facilitadas por el Gobierno»

-¿Qué les dice a esos consumidres que creen que esos precios que hoy suben ya no bajarán?

-Creo que hay determinados aumentos de costes que están desligados de la política medioambiental de la Unión Europea, como los costes de fletes, electricidad, etc. que desde luego no volverán a los precios de antes. Vamos a tener que acostumbrarnos a pagar un recibo de la luz más caro de lo que estábamos acostumbrados. El Gobierno de España está intentando junto a Portugal quedar fuera del sistema de fijación del precio de la electricidad, pero al final eso es una medida que entiendo será momentánea y al final pagaremos la luz, los billetes de avión, la botella de agua, porque tenemos el impuesto al plástico, etc. más caro. Tenemos un objetivo de sostenibilidad para el año 2030-2050 que acarreará un incremeto de costes de manera permanente. Hemos solicitado al Gobierno de Canarias cierta flexibilidad, porque no estamos en el mejor momento para trasladar y sufrir un incremento de costes. Tendría que hacer un esfuerzo a nivel europeo para flexibilizar las fechas para los logros de determinados objetivos.

-Durante la pandemia se habló mucho de la diversificación de nuestra economía. ¿Teme que se volverá a centrar la atención únicamente en el turismo y se olvidará del resto?

-Lo que sirvió la pandemia fue para darnos cuenta de que una economía muy tercializada tiene en ese caso unos riesgos muy grandes, y el Gobierno de Canarias tiene claro que tenemos que diversificar nuestra economía. Recientemente se aprobó la estrategia de desarrollo industrial de Canarias para los años 2002-2027 en la que se establecen una serie de políticas para incrementar el valor de la industria dentro del PIB, con la apuesta por la digitilización, productividad, etc.

-¿Cómo se consigue que Asinca siga siendo ejemplo de patronal regional libre de pleitos insulares?

-Le agradezco el comentario. La clave es la equidad. Siempre intentamos llegar al máximo consenso posible en cualquiera de las decisiones. En estos dos años de experiencia que tengo creo que somos absolutamente conscientes de que el espíritu regional de la asociación no hay que perderlo. Si en algún caso hay una opinión diferente, intentamos llegar a un acuerdo para dar una señal de unidad y así lo hacemos.