Serra: «La mascarilla en exteriores no tiene sentido en condiciones normales» El epidemiólogo dice que en esta sexta ola habrá que confiar en la responsabilidad individual y en las altas tasas de vacunación

Con apenas restricciones, la responsabilidad individual será un elemento fundamental en el impacto de esta sexta ola, en opinión del médico epidemiólogo, Lluís Serra Majem, quien entiende que la imposición de la mascarilla en exteriores no será un factor determinante para frenar la explosión de contagios. «El virus no se transmite fácilmente en exteriores. La mascarilla al aire libre no tiene sentido en circunstancias normales; para pasear o sacar el perro pero, con las compras navideñas y las aglomeraciones, la gente tiene que entender que tiene que usarla en exteriores», señala el también rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Serra atribuye la impresionante escalada de los contagios de los últimos días a la variante ómicron cuyo efecto a medio plazo sobre la presión hospitalaria aún se desconoce. «Hay cierta intecertidumbre. Tendremos que confiar en la responsabilidad de la gente ante la celebración de reuniones y en las altas tasas de vacunación que tenemos», apostilló el experto.

Serra, que formó parte del comité científico que asesoraba al Gobierno canario en la crisis sanitaria, dice que el impacto de la sexta ola «está por ver», pero es optimista respecto a la evolución de la pandemia y espera que el virus se atenúe hasta convertirse en un resfriado leve.

