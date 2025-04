«La relación con Pedro Sánchez es difícil. Todo lo tienes que pelear»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hizo balance en la entrevista a CANARIAS7 de la gestión del Gobierno que preside y del central.

-Estamos llegando también al ecuador de la legislatura estatal. ¿Cómo definiría la relación con el Gobierno de Pedro Sánchez y el trato a Canarias, sobre todo viendo que algunos partidos y algunas comunidades parece que consiguen por la vía rápida lo que piden?

-La relación con Pedro Sánchez y con su Gobierno siempre ha sido difícil. Todo lo tienes que rascar y pelear hasta el último minuto y todo es complejo.

-¿Cuándo ha sido fácil?

-Yo viví la etapa de Mariano Rajoy y era más fácil. También es verdad que la interlocutora era Soraya [Sáenz de Santamaría]. Y con Soraya todo era blanco o negro. Si acordabas algo era 'sí, mañana'; ahora es otro estilo: 'sí, bueno, mañana no, ya veremos'. Pero no creo que sea difícil solo con nosotros. He hablado con la gente del PNV y Junts para el tema de los menores y también para ello es una etapa compleja. Primero porque es un Gobierno de coalición y tienen que pactarlo entre ellos, después con el PNV y Bildu, que se pelean entre ellos, y con Junts y ERC, que también se pelean. Y nosotros somos chiquititos... pero si hacemos balance de la legislatura, veremos que hemos conseguido un 80% de la agenda canaria. Si no hubiésemos apoyado la legislatura, no habríamos visto nada. También hay que entender que en Canarias no gobierna el PSOE y eso hace que no estén muy motivados en Madrid.

- ¿Le parece sostenible una legislatura con los presupuestos prorrogados 'sine die', o con un plan de defensa anunciado por el presidente y ese mismo día con el socio del Consejo de Ministros desmarcándose? Si usted fuese Pedro Sánchez, ¿a día de hoy convocaría elecciones?

-A ver: ¿la legislatura es sostenible? Sí.

- ¿Con un gobierno insostenible?

-Ese es el coste. ¿Hay posibilidad de articular una moción de censura? No. Si no hay esa posibilidad, la legislatura es sostenible. ¿Eso es bueno para España? Yo creo que no. Se están dejando de hacer determinadas reformas y se están haciendo algunas cuestiones que las vamos a pagar a medio plazo. A los socios de Pedro Sánchez no les interesa ir a elecciones porque les interesa un Gobierno débil. Autorizar el gasto militar y no llevarlo al Congreso supone un daño reputacional para la democracia y creo que se está generando el mejor caldo de cultivo para la ultraderecha y Vox.

-En julio se cumplen dos años de la toma de posesión. ¿Será momento para una remodelación del Gobierno?

-Las remodelaciones se hacen cuando hay la necesidad.

-¿Y no hay necesidad ya?

-Se han hecho pequeños retoques en el Gobierno y no quita para que se sigan haciendo en los próximos meses. Si me dice: ¿una remodelación de envergadura en el Gobierno? No la veo. Está funcionando razonablemente bien.

-¿En qué no se parece el Fernando Clavijo de este mandato al de su primera etapa presidencial?

-Las canas, el deterioro [risas]. Estoy más cómodo y recuerdo que en 2015 dije que estaba asustado y sentía vértigo, y me dieron por todos los lados por aquello, pero era verdad porque llegaba a una administración que no conocía. Trabajé, tuve que estudiar y aprender mucho, pero, después, en las elecciones mejoramos resultados pero nos fuimos a la oposición. Ese paso por la oposición ha sido un proceso de cura de humildad y de aprendizaje importante, para mí y para muchos compañeros, y ahora he vuelto a una administración que ya conozco, habiendo pasado además por una experiencia legislativa que también desconocía, y con conocimientos y una madurez personal que dan los años, de manera que me encuentro más cómodo. Pero me da igual de vértigo porque tengo mucho miedo a equivocarme, ya que la responsabilidad me puede cuando tomas decisiones que afectan a tantas personas.