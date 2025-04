El acuerdo del nacionalismo, «por encima de las personas»

El presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, repasa los hitos de una legislatura que se aproxima al ecuador.

- Viendo lo que está ocurriendo en Nueva Canarias, se lo estará pasando 'pipa'... ¿Ve una oportunidad en ese nuevo proyecto paralelo a NC, teniendo en cuenta que su relación con Teodoro Sosa es muy cercana?

- No es que me lo pase 'pipa, ni mucho menos. Con Nueva Canarias hemos tenido muchas diferencias pero también hemos acordado muchas cosas. Yo le deseo suerte para que sepan resolver sus problemas internos de la manera más adecuada posible. Siempre hemos defendido, y lo más reciente ha sido en nuestro último congreso, la necesidad de un nacionalismo unido y solo hay que mirar para Euskadi o para Cataluña y ver lo que los diputados y diputadas nacionalistas están consiguiendo para su tierra. Y si hay una tierra que merece recursos, atención y cariño, esa es Canarias. Les deseo suerte. Si se produce esa posibilidad de entendimiento, que no estamos hablando de confluencia, porque el tiempo dirá cómo va evolucionando eso, y si de esos encuentros se deriva, una mayor presencia institucional, será bueno para Canarias.

- ¿Pero con Román Rodríguez eso no era posible? ¿Ese entendimiento es más posible con el sector digamos 'crítico'?

- Ese fue el error: el personalismo. El entendimiento del nacionalismo canario tiene que estar por encima de las personas. Y yo mismo dije en su momento que si era un obstáculo, me quitaba de enmedio.

- Si Pedro Sánchez disuelve mañana las Cortes y convoca elecciones, ¿a quién llamará usted primero para ir juntos en las urnas? ¿A Román Rodríguez, a Teodoro Sosa, a Onalia Bueno... o a Pablo Rodríguez, que es CC?

- A todos [sonrisas].

- Hay demasiados jefes...

- Claro. El problema son los egos. La última vez que lo planteamos, la discusión era quién iba. Y nosotros dijimos: alguien que no sea de ninguno de los dos partidos.