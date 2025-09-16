El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75% El PP denuncia la «gravísima decisión» de Pedro Sánchez y acusa a Coalición Canaria de ser «complice» del bloqueo de un pago que es «vital» para los canarios

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, decidió vetar ayer una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.

El Grupo Parlamentario Popular denunció esta «gravísima decisión» del Gobierno de Pedro Sánchez con una subvención que es «vital» para la cohesión territorial y el bienestar de los ciudadanos canarios. Además, acusa a Coalición Canaria de ser cómplice de la decisión tomada por el PSOE y Sumar y el bloqueo al pago. Según detalla el PP en nota de prensa, en el Senado, donde se aprobaron los 1.200 millones gracias a los populares, CC presentó una enmienda reducida a apenas 300 millones, una cifra que representa menos del 25% de la deuda actual. Posteriormente, se abstuvo en la votación de incremento hasta 1.200 millones, debilitando la posición de Canarias frente al Gobierno de Sánchez. «Esto demuestra la falta de voluntad del Gobierno para apoyar a las regiones más dependientes de la conectividad aérea», se apuntó ayer desde el PP.

Las aerolíneas llevan demandando desde hace meses el pago de lo que se les adeuda por el descuento de residente y avisan de que, si no se abona, tendrán que revisar rutas y conexiones por la asfixia económica en la que se encuentran.

Este nuevo episodio de enfrentamiento institucional que mantienen ambas cámaras arranca con las diferencias del Gobierno y el PP en cuanto al dinero que hay conceder a las aerolíneas por las subvenciones que ofrecen a los residentes insulares.

El Ejecutivo dice que son 319 millones de euros y el PP aumenta la cantidad hasta los 1.200 millones, que es lo que aseguran las aerolíneas que se debe teniendo en cuenta lo que se está acumulando este año.

En un primer momento, el Congreso aprobó la ley con la cifra que pretendía el Gobierno, pero en cuanto el texto llegó al Senado el PP propuso una nueva enmienda con los 1.200 millones. El Ejecutivo intentó ejercer la potestad reconocida en la Constitución para vetar esta enmienda por motivos presupuestarios, pero el Partido Popular consiguió sortear ese veto e incorporó la enmienda a la ley.

Ahora el Senado ha remitido al Congreso la ley con la enmienda incluida y fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la Mesa que preside la socialista Francina Armengol ha decido vetar la enmienda porque contaba con un escrito de disconformidad del Gobierno, en contra de la decisión del órgano que preside el 'popular' Pedro Rollán de no aceptar el veto.

El PP advierte de que esta decisión tendrá un impacto inmediato en los territorios insulares y en las ciudades autónomas. La falta de apoyo podría encarecer los billetes de avión al obligar a las aerolíneas a repercutir los costes en los pasajeros, dificultando así la movilidad diaria de los canarios entre islas y con la Península.

Además, la conectividad podría verse amenazada, con riesgo de pérdida de rutas y frecuencias que agravarán el aislamiento del Archipiélago. El turismo, motor económico de las Islas, también sufrirá un duro golpe, ya que un acceso más caro y complicado desincentivará la llegada de visitantes y pondrá en aprietos a negocios locales y sectores dependientes del flujo turístico. A todo ello se suma un agravio comparativo que refleja el desprecio del Gobierno hacia la España insular y ultraperiférica.

Los populares subrayan, además, que la decisión del Gobierno no solo compromete la subvención ya prevista, sino que abre la puerta a cuestionar la continuidad de futuras ayudas al transporte aéreo. «Si se normaliza este veto, cualquier apoyo a la movilidad de los canarios quedará en entredicho. Hablamos de un precedente muy peligroso que pone en riesgo la estabilidad de las conexiones aéreas y de la propia economía de Canarias», subrayan desde el Grupo Popular.