El ocio nocturno en Canarias, «olvidado, asfixiado y abandonado»

El sector del ocio nocturno vuelve a estar en el ojo del huracán, debido al desalojo que tuvo lugar este sábado -cuando Gran Canaria subió a nivel 4 de alerta covid a las 00.00 horas-, en una discoteca de la calle de La Pelota, en el barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.

A este respecto, el presidente de la Asociación de Empresarios de Canarias de Ocio Nocturno, Alejandro Negrín, señala, en declaraciones a CANARIAS7, lo «desacertado» de poner el foco en el ocio nocturno, más aún en una zona concreta de Vegueta-Triana, «donde hay una asociación que es muy agresiva con el tema de las concentraciones». Esto, «estigmatiza mucho más al empresariado del ocio nocturno».

Negrín repara en que se trata de una zona «llena de bares, restaurantes, dulcerías y de ocio nocturno, propiamente dicho, queda muy poco; de cada 10 locales uno es actividad clasificada musical». Por lo que hay que «matizar muchísimo que no solo son los locales de ocio nocturno los culpables de la concentración y hábitos de consumo de los clientes en esa zona». Un enclave de la capital grancanaria, «que lleva más de una década con esta problemática: botellones, locales que se ponen de moda...», recalca.

El presidente de la citada Asociación apunta que, dentro del sector del ocio nocturno, solo se produjo este desalojo en Las Palmas de Gran Canaria durante el fin de semana, según pudo constatar con la Policía Local. Además, se levantaron actas a algunos locales, debido al incumplimiento de horarios y aforos, a no haber recogido la terraza en hora o a carecer de hojas de reclamación. Esto último, de acuerdo con Negrín, se trata de una problemática vigente desde hace unos meses y de la que el sector no es responsable, pues básicamente el Patronato de Turismo carece de estas hojas y no puede, por tanto, expedirlas.

«Olvido», por parte de las administraciones

Negrín, al mismo tiempo, indica que el sector del ocio nocturno se siente «olvidado, asfixiado y abandonado por parte de todas las administraciones», así como que «es imposible competir con el resto de actividades de restauración en los mismos horarios», especialmente en zonas turísticas. «Dices, bueno, estoy en un restaurante, en una terraza al aire libre y me ofrecen, de forma intrusa, alguna actividad de ocio y de música en directo, que son exclusivas de las actividades clasificadas musicales», ejemplifica.

Imagen de archivo.

En este sentido, el presidente de la Asociación señala que, lo que no se puede evitar, es que los clientes decidan apurar al máximo su estancia en los locales de ocio nocturno, bares o restaurantes (que comparten limitación de horario) y luego coincidan a la salida y se produzcan congregaciones. Lamenta, sin embargo, acontecimientos como el desalojo en la discoteca de la calle de La Pelota, algo que pone al sector, de nuevo, en el centro de la diana, «manchando o provocando que la opinión pública y el sector sanitario, entre otros, se pogan en contra de que nuestros locales puedan reanudar la actividad».

La situación del sector

Negrín asegura que este fin de semana ha sido «nefasto» para los locales de ocio nocturno, ya que «de los pocos locales que se habían aventurado a volver a abrir, cuatro de cada cinco han decidido volver a cerrar las puertas y a llevar a los empleados al ERTE, a la espera de ver si mejoran las cosas, porque la situación está bastante mal». Una realidad forzada por los diferentes niveles de alerta covid decretados, no solo del 4, al que subieron este sábado las islas de Gran Canaria y La Palma.

El presidente de la Asociación repara en que los locales de ocio nocturno han permanecido cerrados durante 20 meses, con tan solo dos períodos de actividad y sufriendo las mismas restricciones que la hostelería, con «la actividad mermada y capada; así ya no se puede aguantar». Destaca, a su vez, que «de cada 10 locales de los que había en zonas de ocio han caído seis; el sector está completamente asfixiado».

Por ello, desde la Asociación de Empresarios de Canarias de Ocio Nocturno solicitan medidas alternativas que permitan el equilibrio, tanto en lo que compete a la situación sanitaria como a la zona de Vegueta citada, que genera tanta polémica entre los vecinos. En este punto, recalca que en Canarias hay 88 municipios y que todos cuentan, como mínimo, con un bar y todos están padeciendo «las mismas circunstancias».

Imagen de archivo. / arcadio suárez

En concreto, señala que, a nivel regional, «prácticamente el ochenta y pico por ciento del sector está en cierre. Los niveles 3 y 4 han tenido una limitación horaria que hace totalmente imposible competir con el resto de bares de copas, sobre todo en zona turística».

Precisamente, el sector también ha puesto sobre la mesa lo desatendido que se ha sentido por parte del sector turístico y de la Consejería de Turismo, presidida por Yaiza Castilla, con la que llevan esperando una reunión desde el inicio de la crisis sanitaria. Todo ello, pese a que el ocio nocturno forma parte de la industria turística, suponiendo un elemento de valor de la misma y un reclamo a la hora de elegir destino.

El comité ejecutivo a nivel regional de la Asociación mantendrá un encuentro a lo largo de esta mañana para decidir las medidas de actuación a seguir, ante el escenario actual.