Navarro: «El dinero lo va a entregar la empresa en manos del alcalde, solamente»

Marco Antonio Navarro, señalado en el caso Mediador como enlace entre políticos y empresarios, mantuvo una conversación telefónica con Luis Alexis Armas Peña, concejal del Ayuntamiento tinerfeño de La Matanza de Acentejo, en la que le cuenta que se hará una entrega de dinero por parte de una empresa al alcalde de ese municipio, el socialista Ignacio Rodríguez Jorge, en nombre de una empresa y para ser destinada a un club del municipio.

En la conversación, a cuya grabación ha tenido acceso este periódico, se hace referencia también a una reunión entre el alcalde y el que hasta enero de este año era director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña. Fue Pérez Peña, nombrado en el Cabildo por el PSOE, quien denunció por presunta estafa a Marco Antonio Navarro.

La denuncia fue sobreseída por la jueza que luego instruyó el caso Mediador. Esa denuncia fue lo que llevó a Marco Antonio Navarro a colaborar con la Justicia y entregar a la Policía dos teléfonos móviles con decenas de horas de grabación y mensajes.

El Ayuntamiento de La Matanza es uno de los feudos municipales del socialismo canario, con su alcalde renovando mandatos desde hace 30 años. En ese municipio Ángel Luis Pérez presidió el Club Baloncesto La Matanza, puesto al que llegó a comienzos de 2020 que dejó en 2021 precisamente para estar al frente de la Dirección de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Nacido en Santa Cruz de La Palma, fue técnico deportivo municipal externo del Ayuntamiento de La Matanza desde 2016, coordinador del Proyecto La Palma Experience y organizador del evento de promoción del Mundial Masculino FIBA World Cup Gran Canaria 2014.

Clima de desconfianza

La conversación entre Navarro y el edil tiene pasajes tensos:

-Marco Antonio Navarro: ¿Ángel tiene que ver algo en el club?

-Alexis Armas: ¿Ángel, sí? Sí, mira, precisamente está hoy con Ignacio.

-M.A.N.: ¿Está reunido con el alcalde?

-A.A.: Sí. Él fue el presidente de La Matanza.

-M.A.N.: Pero la pregunta es clave: ¿tiene algo que ver con el club? ¿Sí o no?

-A.A.: Hombre, él ahora mismo no es nada, porque con su cargo de político no puede ejercer de nada en el club. Pero él, obviamente, siempre está pendiente de todo y echa una mano, es un amigo...

-M.A.N.: Un amigo no traiciona. Voy a hablar con el alcalde, que tengo plena confianza con él, tanto por mi familia como porque lo conozco yo. Después hablaré con él de otra cosa.

El Ayuntamiento de La Matanza es uno de los feudos del socialismo en Canarias

La conversación prosigue y eledil plantea a Marco Antonio Navarro verse la siguiente semana.

«Conmigo no hay problema, pero voy a hablar con el alcalde y no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir», añade el mediador.

El edil se muestra dubitativo: «Pero hablar con el alcalde, ¿sobre qué?».

De nuevo el mediador se refiere a la reunión de Ángel Luis Pérez con el alcalde y dice: «El dinero lo va a entregar la empresa en manos del alcalde, solamente». El edil pregunta: «¿Al alcalde?». «Sí», le responde el mediador: «Alcalde, tome para el baloncesto».

El concejal se muestra sorprendido, porque dice que creía que el dinero se le iba a entregar al presidente del club y apostilla: «A mí eso me da igual, no quiero saber nada de dinero».

El concejal de Deportes creía que el dinero se iba a entregar al presidente del Club de Baloncesto

El mediador le advierte de que no quiere hablar «mucho por teléfono», ante lo que el concejal agrega que lo que él entiende es que Navarro no quiere darle el dinero al director de Deportes del Cabildo de Tenerife.

«Esta conversación queda entre usted y yo», concluye Navarro.