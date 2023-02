El mediador Antonio Navarro salta al plató de Ana Rosa Quintana

Dentro de la gira mediática que está haciendo Antonio Navarro Tacoronte conocido como el mediador en el caso que lleva este nombre, el investigado ha dado el salto a nivel nacional, ha aterrizado en la mañana de hoy martes al plató de Ana Rosa Quintana. En una entrevista en directo en 'El programa de Ana Rosa' donde ha explicado todo los detalles del caso de corrupción que rebota de lleno al gobierno canario y, sobre todo, al PSOE.

Navarro ha admitido que «a cambio de mi ayuda se concedían licencias y se liberaban subvenciones» para empresarios. Una información que se gestionaba gracias a el Tito Berni. «Me llama Taishet Fuentes, me informa de que hay un asunto complicado en una ganadería, que si puedo intervenir y me pasa el expediente. Me reuno con el ganadero y me voy a Madrid para hablar con Juan Bernardo, hablo con él del expediente y ver cómo lo podemos solucionar. A grosso modo es así», explicaba Antonio.

«Yo regresaba a Canarias, le trasladaba la propuesta al empresario de Tito Berni y tiro otra vez para Madrid. Para empezar, el empresario tenía que ingresar en la cuenta de un club de fútbol unos 5.000 euros», cuenta Navarro sobre cómo se iniciaba la extorsión y corrupción del político socialista.

Las fiestas y cenas de la trama

«Desde que empezamos a colaborar empezamos hacer eso, comiendo marisco y conversando», afirma el investigado. El entrevistado fue más claro: « Voy a Madrid con el empresario que toque, ganaderia, placas solares, drones, conciertos, había todo tipo de negocios..., nos hospedamos en el mismo hotel donde están varios congresistas, quiero resaltar que estábamos en pandemia, donde todos estaban encerrados a las doce de la noche y nosotros de fiesta».

«Luego llega la primera visita al congreso, Tito Berni nos sacaba unas fotos en la puerta, vamos a la cafetería, lo típico, se conocen, se entabla una conversación y a mediodía comemos o se hacía una cena... y seguidamente pues lo que toque», explica El mediador en 'El programa de Ana Rosa'.