Yaiza mejorará el acceso de Playa Blanca desde Femés Se cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros

Por 1,4 millones de euros, ya está activada la licitación del Consistorio de Yaiza para mejorar la entrada a Playa Blanca por la carretera de Femés.

La actuación se contempla que pueda hacerse en medio año, tras la adjudicación y firma del contrato. Es probable que pueda estar concretada en la segunda mitad de 2026, salvo complicaciones durante el proceso administrativo en marcha.

El 29 de octubre es el último día para registrar propuestas oficiales, según la publicación hecha por el Consistorio que preside Óscar Noda.

Se contempla actuar en el tramo comprendido entre las rotondas de Plabacón y la urbanización Marcastell; con asfaltado, ampliación de la calzada, construcción de carril ciclista e instalación de alumbrado y señalización.

Según el regidor, se trata de «un proyecto necesario no solo por el deterioro del asfalto y los márgenes de carretera que presenta esta vía alternativa de entrada y salida de Playa Blanca, sino porque una vez ejecutadas las obras, nuestro principal destino turístico ofrecerá una cara mucho más amable a vecinos, vecinas y visitantes».

Sobre esta intervención en Playa Blanca, el concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, explica que «para nosotros es uno de los proyectos prioritarios tras la rehabilitación de la carretera que une Maciot y Femés con Playa Blanca. Damos continuidad a la mejora de la vía, que soporta un buen volumen de tráfico y tráfico pesado, y realizamos acciones complementarias para adecentar toda la zona».

