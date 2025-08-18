Recarga en Playa Blanca de vehículos eléctricos El nuevo equipo ha sido instalado con patrocinio del Cabildo

CANARIAS7 Yaiza Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

Ya está en funcionamiento el nuevo punto de recarga rápida para vehículos eléctricos en Playa Blanca, en sustitución del anterior equipo, que se encontraba obsoleto.

La nueva instalación, ubicada frente a la estación de guaguas, mejora la capacidad del servicio y su operatividad, gracias a la incorporación de tecnología de última generación.

Ha sido dispuesto por el Cabildo, por cerca de 38.300 euros. La instalación se contrató a la mercantil Imesapi.

«La entrada en servicio de este nuevo punto de recarga supone un avance importante en nuestra apuesta por la movilidad sostenible y por la reducción de emisiones contaminantes», según Miguel Ángel Jiménez, titular cabildicio de Industria.

«Estamos dando pasos firmes hacia una red insular de recarga que permita a los usuarios del vehículo eléctrico desplazarse con garantías por todo el territorio insular», en versión del consejero.