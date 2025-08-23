Ni rastro de la antigua discoteca Maui

CANARIAS7 San Bartolomé Sábado, 23 de agosto 2025, 21:30 Comenta Compartir

La antigua discoteca Maui en Playa Honda, derruida a final de julio, por iniciativa del Consistorio de San Bartolomé, ya no supone peligro para el tráfico de la autovía. La parcela está diáfana, una vez que se han retirado los restos de la demolición.

En los lindes de la finca es habitual la presencia de vehículos estacionados, así como la presencia de viandantes, quienes en algún caso incluso atraviesan por la parcela. Fue derribada al estar en ruinas. La propiedad llegó a pedir que no se tirara.

El alcalde, Isidro Pérez, justiticó la demolició del edificio «en ruinas, mejorando principalmente la seguridad de los viandantes y vehículos que circulan por las vías anexas, así como la imagen de la principal entrada a la isla de Lanzarote«.

«Esta demolición era una demanda histórica de la ciudadanía de San Bartolomé y un compromiso de este grupo de Gobierno que, gracias a la perseverancia, esfuerzos y buena praxis, hemos logrado cumplir, lo cual supone un gran impulso para este municipio y para la gestión que estamos realizando», dijo asimismo el alcalde en julio, en el proceso de destrucción.