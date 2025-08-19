Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Playa de Costa Teguise sin mobiliario. CBL

El PSOE pide hamacas y sombrillas en las playas de Costa Teguise

La concesión firmada en 2022 venció al finalizar abril

CANARIAS7

Teguise

Martes, 19 de agosto 2025, 22:43

Las playas de Costa Teguise llevan varios meses sin hamacas y sombrillas, con lo que el Consistorio de Teguise ha dejado de percibir ingresos. Desde el PSOE se piden acciones para retomar la presencia del mobiliario, de modo regulado.

Por ejercicio ingresaba 296.000 euros el Consistorio, hasta que venció el 30 de abril el contrato firmado en 2022. El dinero se ha venido empleando para el mantenimiento de las propias playas, de manera preferente.

«A la más que mejorable conservación y mantenimiento de las playas, caso del estado de los baños, duchas o casetas de socorrismo, se suma ahora, otro ejemplo más de falta de planificación, al dejar sin los servicios habituales de temporada a las principales playas de esta localidad turística residencial», se critica por los socialistas.

«En una falta de planificación« se añade en la nota difundida por el grupo de ediles que encabeza Marcos Bergaz, »ya reincidente: más de 700 días sin nuevo contrato para los jardines municipales; mala imagen de conservación y mantenimiento de los principales accesos, precisamente a Costa Teguise, con sus más de 9.000 residentes y miles de turistas; o estado de diversas zonas olvidadas y castigadas por las inundaciones del lejano mes de abril».

