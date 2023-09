Piden que se poden los árboles de Titerroy

Argumentando motivos sanitarios, el colectivo vecinal de Titerroy se ha dirigido al Consistorio de Arrecife, para reclamar que se poden los árboles repartidos por las calles del barrio.

En algún caso, «las ramas entras por las ventanas» de las viviendas. Además, se ha detectado la presencia de roedores en las copas, además de constar una abundante presencia de insectos.

«Nos dijeron que iban a venir a podar una vez finalizadas las fiestas de San Ginés, pero hasta ahora aquí no se presentó nadie del Ayuntamiento. No nos hacen caso y esto no puede seguir así, estos árboles necesitan de una actuación urgente», según Ismael Montero, presidente del colectivo vecinal.