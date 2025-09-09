Muere Juan Antonio de la Hoz, exconsejero cabildicio y antiguo edil de San Bartolomé

CANARIAS7 San Bartolomé Martes, 9 de septiembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Este martes ha habido que lamentar el fallecimiento de Juan Antonio de la Hoz, exconsejero del Cabildo y antiguo concejal en San Bartolomé, siempre militando en las filas de Coalición Canaria (CC). Además, destacó durante años como activista en favor de la causa saharaui.

En la primera Corporación fue consejero insular de Patrimonio Histórico y Reserva de la Biosfera -entre otras áreas- durante el mandato 2011-2015. Antes fue edil en San Bartolomé, con responsabilidad de gobierno durante un tiempo, a comienzos de siglo.

De la Hoz desempeñó un papel relevante en la política insular y municipal, ocupando la presidencia del comité local de CC en San Bartolomé. Asimismo, formó parte de la Ejecutiva Insular de la organización. Desde el Cabildo impulsó proyectos en torno a la conservación del patrimonio histórico y la protección del medio ambiente, áreas que defendió con especial dedicación.

Además, ejerció como coordinador técnico de la Oficina Insular de Educación y participó activamente en la asociación canaria de solidaridad con el pueblo saharaui, destacando por su defensa de la autodeterminación del Sáhara Occidental.

De la Hoz fue un firme defensor de la descentralización administrativa y del autogobierno, subrayando siempre la importancia de los cabildos y ayuntamientos como instituciones cercanas a la ciudadanía. Su voz estuvo presente en numerosos debates locales y procesos de participación ciudadana.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, en una nota de condolencia en nombre de la primera Corporación difundida en la tarde-noche de este martes, manifiesta que «la pérdida de Juan Antonio de la Hoz deja un vacío porque fue un hombre comprometido con Lanzarote, con su gente y con los valores del nacionalismo canario. Su trabajo por el patrimonio, la educación y la justicia social permanecerá en el recuerdo colectivo».

Lamento de CC

Igualmente se ha dado a conocer una nota de condolencia de su formación política. «Hoy perdemos a un compañero leal y a un luchador incansable por Lanzarote. Su legado permanecerá vivo en nuestra organización y en la memoria de todos aquellos que compartimos con él trabajo, proyectos y sueños por esta isla. Descanse en paz», resume Pedro San Ginés, secretario general de CC en Lanzarote.